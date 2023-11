Antarktika osooniaugu keerukuse uurimine

Vastupidiselt üldsuse arusaamale on Antarktika osooniauk jäänud viimase nelja aasta jooksul märkimisväärselt suureks ja püsivaks, väidavad Otago ülikooli teadlased. Kuigi osoonikihi kahanemises on pikka aega süüdistatud klorofluorosüsivesinikke (CFC), viitab see uuring sellele, et on ka teisi tegureid.

Oma hiljuti ajakirjas Nature Communications avaldatud uuringus uuris uurimisrühm igakuiseid ja igapäevaseid muutusi osoonitasemetes Antarktika osooniaugus erinevatel kõrgustel ja laiuskraadidel aastatel 2004–2022. Juhtautor Hannah Kessenich, füüsikaosakonna doktorant et osooniauk mitte ainult ei laienenud, vaid ka süvenes kevade jooksul ning selle keskel oli 19 aasta taguse ajaga võrreldes oluliselt vähem osooni.

Teadlased tuvastasid seose osoonisisalduse vähenemise ja Antarktika kohal polaarkeerisesse siseneva õhu muutuste vahel. See viitab sellele, et hiljutist suurte osooniaukude tõusu ei saa seostada ainult CFC-dega. Kuigi Montreali protokoll, mis on reguleerinud osoonikihti kahandavate ainete reguleerimist alates 1987. aastast, on teinud märkimisväärseid edusamme CFC-de mõju piiramisel, on tõenäoliselt mängus ka muud keerulised elemendid.

Vaatamata avalikkuse arusaamale, et osooniaugu probleem on lahendatud, juhitakse uuringus tähelepanu sellele, et auk on olnud üks suurimaid registreeritud viimase kolme aasta jooksul, kusjuures kahel eelnevast viiest aastast on täheldatud ka märkimisväärset osoonikihi kahanemist. Tegelikult on 2023. aasta osooniauk juba ületanud eelmise kolme aasta suuruse, ulatudes üle 26 miljoni ruutkilomeetri, mis on peaaegu kaks korda suurem kui Antarktika pindala.

Osooni varieeruvuse mõistmine on selle olulise mõju tõttu lõunapoolkera kliimale ülioluline. Antarktika osooniauk on selle kliimasüsteemi lahutamatu osa. Kuigi osooniaugu mõju erineb kasvuhoonegaaside mõjust, on sellel delikaatne koostoime atmosfääri tasakaaluga. Kuna osoon tavaliselt neelab UV-valgust, võib osoonikihis olev auk põhjustada äärmuslikke UV-tasemeid Antarktika pinnal ja häirida soojuse jaotumist atmosfääris.

Sellised häired võivad põhjustada tuulemustrite ja pinnakliima muutusi lõunapoolkeral, mõjutades piirkondi kogu maailmas. Lisaks rõhutavad teadlased, et uusmeremaalased ei pea sel aastal liigselt muretsema UV-kiirte suurenemise pärast. Antarktika osooniauk asub peamiselt otse Antarktika ja lõunapooluse kohal, mõjutades Uus-Meremaad minimaalselt.

