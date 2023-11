Mars Goes MIA: Päikeseühenduse vaikne tants

Avaldatud: teisipäeval, 21. novembril 2023 04:17:23 PKT

Meie naaberplaneet Marss hakkab Maa vaateväljast kaduma, mistõttu NASA peatab ajutiselt oma missioonid Punasel planeedil. See nähtus, mida nimetatakse päikeseühenduseks, tekib siis, kui Maa, Marss ja Päike joonduvad sirgjooneliselt, takistades vaadet ja katkestades kahe planeedi vahelise signaali. Selle tulemusena muutub Marss Maale täiesti nähtamatuks kuni 25. novembrini.

Päikese ühenduse ajal muutub NASA kulgurite, maandurite ja Marsi ja Maa orbiitide vaheline side võimatuks. Päikese tuline orb toimib barjäärina, takistades signaalide edastamist. Uute juhiste saatmine või suhtlemiskatse sel perioodil on väga riskantne, kuna Päikese poolt kiiratavate laetud osakeste häired võivad sõnumeid rikkuda ja potentsiaalselt ohustada kosmoseaparaati.

Võimalike riskide maandamiseks on NASA võtnud ettevaatusabinõusid. Nad on koostanud "ülesannete" loendid, mida kosmoselaev pausi ajal iseseisvalt järgida. Kosmoselaev läheb autopiloodile, mis võimaldab NASA-l jälgida nende tervislikku seisundit ja koguda andmeid hoolimata sidekatkestusest.

See pole esimene kord, kui NASA kohtub päikeseühendusega. Aastate jooksul on nad saanud selle astronoomilise tantsuga manööverdamiseks osavaks. Kuigi Marsi kosmoselaev kaob ajutiselt ühendusest, on NASA kindel, et nad suudavad olukorraga toime tulla ja tagada oma missioonide heaolu.

Järgmise paari nädala jooksul jätkavad NASA missioonimeeskonnad kosmoseaparaadil tähelepanelikult silma peal hoidmist ja probleemide märke kuulamist. NASA Jet Propulsion Laboratory Marsi releevõrgu juht Roy Gladden väljendas oma pühendumust kosmoseaparaadi heaolu säilitamisele ja nende edenemise jälgimisele kogu ühenduse vältel.

Kuigi Marss võib meie silmist kaduda, jätkub Punase planeedi teaduslik uurimine kulisside taga. NASA missioonid ja avastused Marsil on toonud meid lähemale meie taevanaabri saladuste lahtiharutamisele ja universumi mõistmise edendamisele.

FAQ

K: Mis on päikeseühendus?

V: Päikese konjunktsioon on nähtus, mis ilmneb siis, kui Maa, Marss ja Päike joonduvad sirgjooneliselt, mistõttu need kaks planeeti muutuvad üksteisele nähtamatuks.

K: Miks päikeseühendus katkestab side Maa ja Marsi vahel?

V: Päikese tuline orb takistab vaadet ja segab Maalt ja Marsilt saadetavaid signaale, muutes suhtluse võimatuks.

K: Millised riskid on seotud signaalide saatmisega päikeseühenduse ajal?

V: Päikese ühenduse ajal saadetud signaale võivad rikkuda Päikese poolt kiiratavad laetud osakesed, mis võivad kosmoselaeva ohustada.

K: Kuidas vähendab NASA riske päikeseühenduse ajal?

V: NASA koostab kosmoseaparaadile "ülesannete" nimekirjad, mida pausi ajal iseseisvalt järgida, ja jälgib nende tervislikku seisundit, et tagada nende heaolu.

K: Kui kaua päikeseühendus kestab?

V: Päikeseühendus kestab 25. novembrini, mil Marss on Maalt nähtamatu.