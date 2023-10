Kõige tugevam registreeritud marsvärin, mille põhjustasid tektoonilised jõud, mitte asteroidi kokkupõrge

Teadlased on avastanud, et kõige võimsamat maavärinat, mis Marsil eales registreeritud, ei põhjustanud asteroidi kokkupõrge, vaid pigem planeedi enda sees olevad tektoonilised jõud. See ilmutus viitab sellele, et Marss on seismiliselt aktiivsem, kui seni arvati.

NASA maandur InSight, mis maandus Marsile 2018. aasta novembris, tuvastas 4.7-magnituudise maavärina 4. mail 2022. See maavärin oli viis korda tugevam kui eelmine rekordiomanik, mille mõõtis ka InSight 2021. aastal. Erinevalt enamikust ainult kestvatest maavärinatest tund, kestis selle maavärina järelkaja enneolematult kuus tundi, muutes selle pikima maavärina, mis kunagi teisel planeedil registreeritud.

Kui InSight on pärast Marsile jõudmist tuvastanud üle 1,300 maavärina, siis see konkreetne maavärin paistis silma, kuna selle signaal oli sarnane asteroidi põrketest põhjustatud signaalidega. Siiski ei leitud ühtegi tõendit põrkekraatri või tolmusamba kohta, mistõttu teadlased jõudsid järeldusele, et maavärin oli tektoonilise päritoluga.

Vastupidiselt tavapärasele tarkusele arvati, et Marss on tektoonilise aktiivsuse avaldamiseks liiga väike ja liiga külm. Erinevalt Maast ei ole Marsil tektoonilised plaadid, mis liiguvad vastusena vahevöö jõududele. Selle asemel põhjustas InSighti tuvastatud maavärina tõenäoliselt miljardi aasta vanuse stressi eraldumine Marsi maakoores, mis tekkis planeedi erinevate osade jahtumisel ja kahanemisel erineva kiirusega.

Marsi tektoonilise aktiivsuse mõistmine on tulevase uurimise ja võimaliku inimeste koloniseerimise jaoks ülioluline. Pingete jaotumist planeedil uurides loodavad teadlased kindlaks teha inimasustamiseks ohutud alad ja piirkonnad, mida tuleks vältida.

See murranguline uurimus avaldati ajakirjas Geophysical Research Letters.

