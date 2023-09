Marsi tehnoloogiainstituut: tee sillutamine Marsi kolooniatele

1998. aastal dr Robert Zubrini ja teiste liikmete poolt asutatud Marsi Selts on pikka aega pühendunud Marsi asustustehnoloogiate uurimisele ja selliste missioonide eeliste propageerimisele. Nende jõupingutustele tuginedes teatas organisatsioon hiljuti uuest põnevast algatusest – Marsi tehnoloogiainstituudi loomisest.

Marsi tehnoloogiainstituudi esmane eesmärk on arendada välja vajalikud tehnoloogiad jätkusuutliku kohaloleku loomiseks punasel planeedil. Kui sellised ettevõtted nagu SpaceX keskenduvad Marsile jõudmiseks transpordisüsteemide ehitamisele, siis instituudi eesmärk on lahendada Marsi keskkonnas elamise ja õitsengu väljakutse.

Rääkides selle ettevõtmise tähtsusest, rõhutas dr Robert Zubrin, kes on ka Marsi Seltsi president, vajadust institutsiooni järele, mis oleks pühendunud üksnes ülioluliste tehnoloogiate arendamisele. Ta märkis: "SpaceX ja teised ettevõtlikud stardiettevõtted liiguvad juba kiiresti, et arendada transpordisüsteeme, mis võivad meid planeedile Marsile viia. Vaja on institutsiooni, mis on pühendunud selliste tehnoloogiate väljatöötamisele, mis võimaldavad meil elada, kui me seal oleme.

Keskendudes koloniseerimise tehnoloogilistele aspektidele, püüab Marsi tehnoloogiainstituut tegeleda selliste oluliste teguritega nagu elu toetavad süsteemid, elupaikade ehitamine, toidu tootmine ja ressursside kasutamine. Need piirkonnad on tulevaste Marsi kolooniate jaoks jätkusuutliku ja elamiskõlbliku keskkonna loomisel otsustava tähtsusega.

Praeguse seisuga ei ole Marsi tehnoloogiainstituudi, sealhulgas selle konkreetsete uurimisvaldkondade ja partnerite kohta täiendavaid üksikasju veel avaldatud. Selle institutsiooni loomisega astub aga unistus saada inimestest mitut planeeti hõlmav liik olulise sammu edasi. Arendades Marsi koloniseerimiseks vajalikke tehnoloogiaid, mängib instituut olulist rolli kosmoseuuringute tuleviku kujundamisel.

