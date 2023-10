Mills CNC esitleb FANUC Open House'il SYNERGi Premier Cell'i

Mills CNC, DN Solutionsi ja Zayeri tööpinkide eksklusiivne turustaja Ühendkuningriigis ja Iirimaal, esitleb SYNERGi Premier automatiseeritud tootmisrakut 14.–16. novembril toimuval FANUC avatud uste päevadel. See esitlus tõstab esile Mills CNC asjatundlikkust komponentide tootjate täiustatud automatiseerimissüsteemide juhtiva tarnijana.

SYNERGi Premier rakk on tipptasemel automatiseeritud tootmislahendus, mis on loodud tootlikkuse ja tõhususe suurendamiseks. See integreerib FANUCi roboteid, tööpinke ja muid tipptasemel tehnoloogiaid tootmisprotsesside sujuvamaks muutmiseks. See element pakub tootjatele suuremat paindlikkust, võimaldades neil toota kvaliteetseid komponente minimaalse inimese sekkumisega.

FANUCi avatud uste päevadel on Mills CNC eesmärgiks demonstreerida SYNERGi Premieri elemendi võimekust ja eeliseid valdkonna professionaalidele ja otsustajatele. Üritus on platvorm, kus tutvustatakse automatiseerimise ja tootmistehnoloogia uusimaid edusamme.

Mills CNC on loonud tugeva maine tootmistööstusele uuenduslike lahenduste tarnimisel. DN Solutionsi ja Zayeri tööpinkide eksklusiivse edasimüüjana pakub ettevõte klientidele tipptasemel seadmeid ja erakordset teenindust. Nende teadmised täiustatud automatiseerimissüsteemide alal võimaldavad komponentide tootjatel oma tegevust optimeerida ja kiiresti arenevas tööstusharus eesotsas püsida.

Üldiselt näitab SYNERGi Premier raku väljapanek FANUCi avatud uste päeval Mills CNC pühendumust tootmissektori toetamisele, pakkudes tipptasemel automatiseerimislahendusi. Tehes koostööd valdkonna juhtivate ettevõtetega, nagu FANUC, jätkab Mills CNC innovatsiooni ja tõhususe edendamist töötlevas tööstuses.

Mõisted:

– Automatiseeritud tootmisrakk: süsteem, mis ühendab erinevaid tootmistehnoloogiaid ja automatiseerimiskomponente tootmisprotsesside optimeerimiseks.

– Komponentide tootja: ettevõte, mis toodab üksikuid osi või komponente suuremate toodete või süsteemide jaoks.

