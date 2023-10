Teadlased on teinud märkimisväärseid edusamme valgusega manipuleerimisel, justkui kogeks see gravitatsiooni mõju. Need leiud, mis avaldati 28. septembril 2023 ajakirjas Physical Review A, mõjutavad optikat, materjaliuuringuid ja 6G side arendamist.

Albert Einsteini relatiivsusteooria on juba ammu kindlaks teinud, et gravitatsiooniväljad võivad muuta elektromagnetlainete, sealhulgas valguse ja terahertsi elektromagnetlainete liikumisteed. Teadlased on teoretiseerinud, et madalama energiatsooni kristallide deformeerumine võib jäljendada gravitatsiooni mõju, luues pseudogravitatsioonina tuntud nähtuse.

Professor Kyoko Kitamura juhitud teadlaste meeskond Tohoku ülikooli insenerikoolist otsustas uurida, kas fotooniliste kristallide võre moonutamine võib neid pseudogravitsioone tekitada. Fotoonkristallidel on ainulaadsed omadused, mis võimaldavad teadlastel manipuleerida ja kontrollida valguse käitumist kristallides, toimides valguse "liiklusregulaatoritena".

Võttes kasutusele võre moonutused, mis kujutavad endast fotooniliste kristallide elementide korrapärase vahekauguse järkjärgulist deformatsiooni, suutsid teadlased muuta kristallide fotoonilise riba struktuuri. Selle tulemusena järgisid valguskiired kristallide sees kõveraid trajektoore, mis sarnanesid massiivsest astronoomilisest objektist nagu mustast august mööduva valguse teega.

Katsetes kasutati räni moonutatud fotoonkristalli, mille põhivõrekonstant oli 200 mikromeetrit ja terahertslaineid. Nende lainete läbipainet demonstreeriti edukalt, sarnaselt sellele, kuidas gravitatsioon objektide radasid painutab.

Osaka ülikooli dotsent Masayuki Fujita märkis, et terahertsi vahemikus täheldatud tasapinnalist kiiret juhtimist võib kasutada 6G-sides. Lisaks näitavad need leiud, kuidas fotoonilised kristallid saavad kasutada gravitatsiooniefekte, sillutades teed edusammudele gravitoni füüsikas.

See uurimus avab uusi võimalusi optika- ja materjaliuuringute valdkonnas ning pakub potentsiaalseid edusamme sidetehnoloogiate vallas. Modifitseerides ja kontrollides valguse käitumist fotooniliste kristallide võre moonutuste abil, võivad teadlased avada täiendavaid teadmisi valguse ja universumi põhiolemuse kohta.

Ajakirja viide:

Nanjyo, K. jt. (2023) Elektromagnetlainete läbipaine pseudogravitatsiooni mõjul moonutatud fotoonilistes kristallides. Füüsiline ülevaade A. doi:10.1103/PhysRevA.108.033522

Allikas: Tohoku Ülikool