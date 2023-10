Mars Orbiter Mission-2: Marsi uurimine võimsate koormatega

India valmistub järjekordseks kosmoseuuringute verstapostiks eelseisva Mars Orbiter Mission-2, tuntud ka kui Mangalyaan-2, abil. See missioon on varustatud mitmesuguste teaduslike koormustega, millest igaüks on erinevates arenguetappides.

Üks peamisi kasulikke koormusi on Marsi orbiidi tolmukatse (MODEX), mis mängib otsustavat rolli oletatavate Marsi rõngaste olemasolu kinnitamisel ja tolmuallika avastamisel. Tolm võib potentsiaalselt pärineda Marsi mõistatuslikelt kuudelt Phoboselt ja Deimoselt. Selle tolmu päritolu mõistmine annab väärtuslikku teavet Marsi geoloogilistest protsessidest.

Teine oluline kasulik koormus on Radio Occultation (RO) eksperiment, mis keskendub neutraalsete ja elektronide tiheduse profiilide mõõtmisele Marsi atmosfääris. Mikrolaine saatja abil on selle katse eesmärk saada sügavam arusaam atmosfääri koostisest ja käitumisest. Need andmed on olulised Marsi kliima- ja ilmastikumudelite uurimiseks.

Mangalyaan-2 missioonil on ka energeetiline ioonspektromeeter (EIS), mis analüüsib Marsi keskkonnas leiduvaid energeetilisi osakesi. See aitab teadlastel uurida päikesetuule ja Marsi atmosfääri vastasmõju, valgustades planeedi magnetvälja ja selle mõju atmosfäärile.

Lisaks hõlmab missioon Langmuiri sondi ja elektriväljakatset (LPEX). Need instrumendid mõõdavad elektrivälju ja plasmatihedust Marsi ionosfääris, pakkudes väärtuslikke andmeid ülemiste atmosfäärikihtide ja selle koostoime kohta päikesetuulega.

Mars Orbiter Mission-2 pakub palju lubadusi meie teadmiste laiendamiseks Punase planeedi kohta. Nende võimsate kasulike koormate kasutuselevõtuga püüab ISRO koguda väärtuslikke andmeid Marsi atmosfääri, tolmu ja ionosfääri kohta. Selle missiooni käigus saadud teadmised aitavad meil mõista Marsi geoloogilisi ja atmosfääriprotsesse.

Mõisted:

1. Kasulikud koormad: instrumendid või seadmed, mida kosmoselaev kannab konkreetsete teaduslike või tehniliste ülesannete täitmiseks.

2. Marsi orbiidi tolmukatse (MODEX): teaduslik koormus, mille eesmärk on kinnitada Marsi rõngaste olemasolu ning uurida tolmu päritolu ja koostist.

3. Radio Occultation (RO) eksperiment: kasulik koormus, mis mõõdab mikrolainetehnoloogia abil neutraalse ja elektrontiheduse profiile Marsi atmosfääris.

4. Energeetiline ioonspektromeeter (EIS): teaduslik instrument, mis analüüsib Marsi keskkonnas leiduvaid energeetilisi osakesi.

5. Langmuir Probe and Electric Field Experiment (LPEX): instrumendid, mis mõõdavad elektrivälju ja plasmatihedust Marsi ionosfääris.

