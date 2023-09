Kontakti loomine: teadlastel õnnestus üksikuid grafeeni nanolinde ühendada

Illinoisi ülikooli Urbana-Champaign teadlased on välja töötanud meetodi grafeeni nanoribade (GNR-ide) ühendamiseks, mis on ühemõõtmeliste materjalide klass, mis võib olla oluline mikroelektrooniliste seadmete skaleerimisel. Meeskond valmistas nanomeetri skaala metallkontaktid üksikutele GNR-idele, kasutades otsekirjutatavat skaneerivat tunnelmikroskoopiat (STM) põhinevat protsessi. See meetod võimaldab metallist kontaktide täpset valmistamist konkreetsetele GNR-idele, indutseerides transistori funktsiooni jaoks vajaliku seadme funktsionaalsuse.

Grafeeni, ühe aatomi paksust süsinikuaatomite kihti, on pikka aega peetud potentsiaalseks kiireks elektrooniliseks materjaliks, millel on võimalus räni asendada. Grafeen ise ei ole aga pooljuht. Grafeeni pooljuhtomaduste esilekutsumiseks tuleb see muuta väga väikeseks või konstrueerida konkreetseteks kujunditeks, näiteks paelteks. Selles uuringus sünteesiti aatomiliselt täpsed GNR-id ja loodi edukalt metallkontaktid.

Meeskond kasutas pinna skannimiseks ja GNR-ide tuvastamiseks skaneerivat tunnelmikroskoopi. Kui GNR oli leitud, kasutasid teadlased STM-i elektronkiirt metalli sadestamise käivitamiseks ja juhtmete loomiseks. See täpne juhtmestiku meetod võimaldas GNR-idel metallkontaktide kontrollitud valmistamist. Uurijad leidsid ka, et GNR-ide elektrooniline iseloom muutus metallkontaktide rakendamisel, näidates võimet nende omadusi tahtlikult muuta.

Selle tehnika üheks eeliseks on see, et seda kasutatakse ülikõrge vaakumiga keskkonnas, tagades, et materjal jääb vabaks atmosfääri saasteainetest, mis võivad seadme jõudlust halvendada. Uurimisrühma järgmiseks sammuks on valmistatud GNR-ide abil toimiva transistori loomine ja selle omaduste mõõtmine.

See läbimurre üksikute GNR-ide ühendamisel avab uued võimalused kiirete elektrooniliste seadmete arendamiseks ja sillutab teed grafeenipõhise tehnoloogia edasistele edusammudele.

Allikas: Illinoisi ülikooli Graingeri tehnikakolledž