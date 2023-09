Teadlased on teinud läbimurde grafeeni nanoribade (GNR-ide) väljatöötamisel, mis on ühemõõtmeliste materjalide klass, mis näitavad lubadust kasutada mikroelektroonikaseadmetes. Meeskond kasutas otsekirjutaval skaneerival tunnelmikroskoopial (STM) põhinevat protsessi, et valmistada nanomeetri skaala metallkontakte üksikutele GNR-idele, võimaldades kontrollida nende elektroonilisi omadusi.

Grafeen, ühe aatomi paksune süsinikuaatomite kiht, on pälvinud tähelepanu potentsiaalse kiire elektroonilise materjalina. Kuid selle pooljuhtide omaduste puudumine on olnud piirang. Selles uuringus loodi aatomiliselt täpsed GNR-id ja tehti edukalt metallkontakte, mis kutsusid esile transistori tööks vajaliku funktsionaalsuse.

Teadlased kasutasid pinna skannimiseks ja sobivate GNR-ide tuvastamiseks tehnikat, mis hõlmas skaneerivat tunnelmikroskoopi. Kui GNR tuvastati, käivitati metalli sadestamine juhtmestiku loomiseks elektronkiire abil. See GNR-ide ühendamise meetod leiti olevat täpsem ja vähem ebakindel kui varasemad meetodid.

Selle meetodi üheks eeliseks on see, et seda teostatakse ülikõrge vaakumkeskkonnas, tagades materjali puhtuse ja vältides seadme jõudluse halvenemist. Uurijad leidsid ka, et GNR-idele metallkontaktide asetamisega muudeti GNR-ide elektroonilisi omadusi. Seda GNR-ide "dopingut" saab saavutada erinevat tüüpi metallide sadestamisel, pakkudes võimalust GNR-ide omaduste häälestamiseks ilma keemiliste reaktsioonideta.

Teadlaste järgmiseks sammuks on selle meetodi abil töötava transistor loomine ja selle omaduste mõõtmine. Täpse ja usaldusväärse meetodi väljatöötamine konkreetsete GNR-idega metallkontaktide loomiseks viib meid lähemale grafeeni nanoribboone kasutavate mikroelektrooniliste seadmete realiseerimisele.

Allikas: ACS Nano (DOI: 10.1021/acsnano.8b08089)