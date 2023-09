Geoloogiliste imede digiteerimine Arktikas: Svalboxi digitaalmudelite andmebaas

By

Svalbox Digital Model Database (DMDb) on uus piirkondlik andmebaas, mis pakub geoteadlastele juurdepääsu kauge Svalbardi saarestiku digitaalsetele paljandite mudelitele (DOM-idele). Ajakirjas Geosphere avaldatud andmebaas sisaldab praegu 135 DOM-i, mis sisaldab andmeid 114 km2 ulatuses sellest raskesti ligipääsetavast piirkonnast.

DOM-id on geoloogiliste paljandite kolmemõõtmelised digitaalsed esitused, mis on muutnud kaasaegses geoteaduslikus uurimistöös pöörde. Svalbox DMDb integreerib need mudelid teiste geoteaduslike andmetega, sealhulgas 3D droonimaterjaliga, pakkudes geoteadlastele terviklikku ülevaadet selle ainulaadse piirkonna geoloogilistest moodustistest.

Svalbox DMDb paistab silma FAIR (leitav, juurdepääsetav, koostalitlusvõimeline ja korduvkasutatav) põhimõtete järgimise poolest, mis tähendab, et andmebaasis jagatud andmed ja metaandmed on hõlpsasti leitavad, neile juurdepääsetavad ja teiste teadlaste poolt kasutatavad. Iga andmebaasi kirje sisaldab töötlemata sisendandmeid ja töödeldud väljundandmeid ning sellel on DOI jälgitavuse ja tsiteerimise jaoks.

See andmebaas on eriti väärtuslik Svalbardis töötavatele geoteadlastele, aga ka hariduslikel eesmärkidel. Svalbox DMDb pakutavad digitaalsed paljandimudelid pikendavad põlluhooaega määramata ajaks ja võimaldavad juurdepääsu kohtadele, kuhu traditsiooniliste välitöödega tavaliselt ligi ei pääse. See aitab teadlastel ekspeditsioonideks paremini valmistuda ja suurendab nende arusaamist kiiresti muutuvast Arktika maastikust, mis kogeb liustiku taandumise tõttu olulisi muutusi.

Üks Geosfääri paberil esile tõstetud märkimisväärne näide on Festningeni profiil, Svalbardi ainus geotoop. See geoloogiline ime hõlmab 400 miljonit aastat ja pakub ainulaadset vertikaalset stratigraafiat 7 km pikkusel transektil. Svalbox DMDb säilitab neid geoloogilisi kirjeid ajaliselt, tagades nende teadusliku tähtsuse tulevastele põlvkondadele.

Svalboxi DMDb laieneb jätkuvalt, kuna andmebaasi lisatakse rohkem DOM-e. Nende digitaalsete mudelite kättesaadavus on juba viinud koostööni ja väljaanneteni, mis on aidanud kaasa teadusuuringute edenemisele Svalbardi saarestikus.

