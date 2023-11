Provintsi politsei otsib abi pärast suure väärtusega vargust kohalikust hobipoest

Southern Georgian Bay OPP pöördub avalikkuse poole, et aidata lahendada hiljuti Midlandi populaarses jaekaupluses toimunud sissemurdmist. Nädalavahetusel langes King Streetil asuv Event Horizon Hobbies üleöö sissemurdmise ohvriks, mistõttu võimud reageerisid kohe.

Politseiraporti kohaselt pääsesid kurjategijad edukalt poodi, purustades esiklaasi ukse umbes kell 2. Sisse sisenedes vedasid nad maha suure hulga võlukaarte, mis on populaarsete kaartide väga nõutud kogumiskomponent. Magic: The Gathering Game. Varastatud kaartide väärtus on hinnanguliselt üle 30 20,000 dollari.

Kohalikud õiguskaitseorganid julgustavad kõiki, kellel on kuriteo kohta asjakohast teavet, endast teada andma. Üksikisikuid kutsutakse üles võtma ühendust otse OPP-ga numbril (888) 310-1122 või e-posti teel [email protected]. Teise võimalusena võivad nad Crime Stoppersiga ühendust võtta anonüümselt, helistades numbril (800) 222-TIPS (8477) või edastades oma teabe veebis spetsiaalse üksuse kaudu. kanalid.

Vargus ettevõttest Event Horizon Hobbies ei ole toonud kaasa mitte ainult poele märkimisväärset rahalist kahju, vaid on põhjustanud ka ängi kohalikus mänguringkonnas. Magic: The Gatheringi entusiastid loodavad oma hobi nautimiseks ja kaasmängijatega suhtlemiseks mainekatele asutustele, nagu Event Horizon Hobbies. Juhtum tuletab meelde kogukonna valvsuse ja toetuse tähtsust kuritegeliku tegevuse tõkestamisel.

FAQ:

K: Mis on võlukaardid?

V: Võlukaardid on kogutavad kaardid, mida kasutatakse populaarses kauplemiskaardimängus Magic: The Gathering. Nendel kaartidel on erinevad tegelased, loitsud ja võimed, mida mängijad saavad omavahel konkureerimiseks strateegiliselt kasutada.

K: Kuhu saan anda teavet kuriteo kohta?

V: Kui teil on uurimist abistavat teavet, võtke otse ühendust OPP-ga numbril (888) 310-1122 või saatke neile e-kiri aadressil [email protected]. Teise võimalusena võite Crime Stoppersiga ühendust võtta ka anonüümselt, helistades numbril (800) 222- NÕUANDED (8477) või oma teabe edastamine nende veebiplatvormi kaudu.