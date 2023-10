Kiirem ja sügavam pildistamistehnika elavate hiireajude jaoks

By

FAS-i täiustatud pildistamise keskuse teadlased on välja töötanud kiirema ja tõhusama tehnika hiire elusate ajude sügavuste kuvamiseks. Traditsioonilistel pildistamismeetoditel, nagu fluorestsentsmikroskoopia, on lainepikkuse hajumise tõttu piirangud koes sügaval pildistamisel. Kahe fotoni mikroskoopia leiutamine võimaldas aga pikematel lainepikkustel valgusel tungida kudedesse sügavamale.

Kuigi kahe fotoni mikroskoopia on tõhus, suudab see koel korraga ergutada ainult ühte punkti, mille tulemuseks on aeglane ja aeganõudev protsess. Selle piirangu ületamiseks rakendasid teadlased uut tehnikat, mida nimetatakse ergastusmustriga hajutamiseks (DEEP). DEEP hõlmab koel mitme punkti erutamist samaaegselt, kasutades eelnevalt kodeeritud ergastusmustreid.

Kasutades mitut ergastusmustrit ja tuvastades mitut pilti, kasutatakse koe kvaliteetse kujutise rekonstrueerimiseks arvutusalgoritmi. DEEP-i tulemused on võrreldavad traditsioonilise punkt-skaneeriva kahe fotoni mikroskoopiaga saadud tulemustega. DEEP nõuab aga vaid sadu pilte, mitte aga sadu tuhandeid, mida on vaja punktiskannimise tehnikate jaoks.

DEEP-i kasutades suutsid teadlased pildistada elavaid hiireajusid kuni 300 mikroni sügavuseni. See tehnika võib pildistamisprotsessi märkimisväärselt kiirendada ja pakkuda teadlastele üksikasjalikumaid ja täpsemaid pilte.

Allikas: Light: Science & Applications (DOI: 10.1038/s41377-023-01248-6)