Masinõpe kiirendab kvantvigade parandamist

RIKENi kvantarvutite keskuse teadlased on masinõppe abil kvantvigade parandamise valdkonnas teinud märkimisväärseid edusamme. Kvantarvutid töötavad kubitidel, mis võivad eksisteerida korraga mitmes olekus, erinevalt klassikalistest arvutitest, mis töötavad bittidel. See omadus võimaldab kvantarvutitel täita ülesandeid, millel on potentsiaalsed eelised otsingutes, optimeerides ja krüptograafias. Kuid kvantsuperpositsioonide habras olemus muudab need vastuvõtlikuks keskkonnahäiretest põhjustatud vigadele, mis viib kvanteeliste kadumiseni.

Vigade neutraliseerimiseks on välja töötatud kvantveaparandusmeetodid, kuid nende rakendamine on seadme suurenenud keerukuse ja veaohtlike protsesside tõttu olnud keeruline. Selles uuringus keskendusid teadlased autonoomsele lähenemisele kvantvigade parandamiseks masinõppe abil. Nad kasutasid tugevdusõpet, täiustatud masinõppe tehnikat, et optimeerida tehiskeskkonda, mis asendab sagedasi vigade tuvastamise mõõtmisi.

Teadlased uurisid "bosonilise kubiti kodeeringut", mida kasutatakse praegustes ülijuhtivatel ahelatel põhinevates kvantarvutites. Uurimise käigus tuvastasid nad lihtsa, ligikaudse kubitikodeeringu, mis vähendas oluliselt seadme keerukust ja ületas veaparandusvõimaluste osas teisi kodeeringuid.

Selle uuringu tulemused näitavad masinõppe potentsiaali kvantvigade korrigeerimisel ja toovad meid lähemale kvantvigade korrigeerimise edukale rakendamisele katsetes. Masinõppe, tehisnärvivõrkude, kvantvigade korrigeerimise ja kvanttõrketaluvuse integreerimine võib lahendada suuremahulise kvantarvutamise ja optimeerimise väljakutseid.

See Physical Review Lettersis avaldatud uurimus aitab kaasa kvantarvutustehnoloogia edenemisele, võimaldades tõhusamaid ja tulemuslikumaid veaparandussüsteeme.

Allikas: RIKEN, Physical Review Letters