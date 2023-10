Astronoomiahuvilised ootavad 2023. aasta oktoobri osalist kuuvarjutust

Taevahuvilised üle maailma ootavad pikisilmi eelseisvat osalist kuuvarjutust, mis on kavandatud 28. oktoobriks 2023. Pärast aasta alguses toimunud poolkuuvarjutust tõotab see taevane sündmus vaatlejaid võluda ja hämmastada. Kuuvarjutused on inimesi paelunud sajandeid ja neil on jätkuvalt vaimne tähtsus erinevates kultuurides.

Astronoomid ja teadlased jälgivad tähelepanelikult ka kuuvarjutusi, et saada ülevaade Maa-Kuu süsteemist ning mõista Kuu pinna ja Maa atmosfääri vastasmõju. Need sündmused pakuvad ainulaadset ja vapustavat taevapilti, mida tähevaatlejad ja astronoomiahuvilised pikisilmi ootavad.

2023. aasta oktoobrikuu kuuvarjutus algab New Delhis kell 11 ja lõpeb 31. oktoobril kell 3. Sel ajal toimub osaline kuuvarjutus, kuna Kuu liigub läbi Maa varju. Varjutus on nähtav erinevatest piirkondadest, sealhulgas Aasiast, Venemaalt, Aafrikast, Ameerikast, Euroopast, Antarktikast ja Okeaaniast.

New Delhis saavad vaatlejad olla tunnistajaks edelataevas toimuvale varjutusele. Kuu on maksimaalselt 62° horisondi kohal. Indias peaks maksimaalne varjutus toimuma kell 1:45, umbes 12% Kuu pinnast on varjus.

Osalise kuuvarjutuse maagia kogemiseks peavad astronoomiahuvilised lihtsalt välja astuma ja taevasse vaatama. Nad saavad jälgida Kuu välimuse ja varjundi järkjärgulisi muutusi kogu varjutuse vältel.

2023. aasta oktoobri osaline kuuvarjutus tõotab tulla tõeliselt suurejooneline sündmus, mis annab ainulaadse võimaluse imetleda meie universumi imesid. Ükskõik, kas olete kogenud vaatleja või juhuslik taevahuviline, ärge jätke kasutamata võimalust olla tunnistajaks sellele lummavale taevanäidule.

