Kuutolmu võib kasutada teede ja Kuu peal maandumisplatside ehitamiseks

Teadlased on Maal läbi viinud katseid, et uurida Kuu tolmu võimalikku kasutamist Kuu peal teede ja maandumisplatside ehitamiseks. Kuutolm koosneb peamiselt peenest pulbrilisest vulkaanilisest kivimist ja vaatamata kuu valgele välimusele on selle pinnas tegelikult tumehall. Erosiooniprotsesside puudumine Kuul põhjustab Kuu tolmus teravate servadega osakesi, mis ohustavad kosmoseuuringuid.

Lisaks kannab Kuu tolm elektrilaengut, muutes selle kleepuvaks ja kleepuvaks. See kleepuvus võib sissehingamisel kahjustada Kuu maandujaid, skafandreid ja isegi potentsiaalseid terviseprobleeme. Kuutolmu tekitatud kahju leevendamiseks on pakutud välja idee rajada Kuu pinnale olemasolevaid ressursse kasutades teed.

Hiljutises uuringus katsetasid teadlased Kuu pinnase aseainet nimega EAC-1A, et uurida, kas kontsentreeritud päikesevalgus võib Kuu tolmu tahketeks kiviplaatideks sulatada. Nad simuleerisid kontsentreeritud päikesevalgust erineva tugevuse ja suurusega laserkiirte abil, valmistades edukalt kolmnurkseid õõneskeskseid plaate. Neid plaate saab omavahel lukustada, et luua kindlaid pindu teede ja Kuu peal maandumisplatside ehitamiseks.

Varasemad uuringud olid soovitanud kasutada intensiivset päikesevalgust või laserkiirt Kuu pinnase sulatamiseks, kuid see uuring näitas suuremate plokkide tootmist ja võimsate laserkiirte kasutamist. Kuu peal nii võimsa kiirte tekitamiseks oleks vaja umbes 5.7 jala läbimõõduga objektiivi.

Tulevaste katsetega hinnatakse nende plaatide vastupidavust raketi tõukejõule, et teha kindlaks nende sobivus maandumisplatsidele. Teadlased võivad teha katseid ka simuleeritud Kuu tingimustes, sealhulgas ilma atmosfäärita ja vähendatud gravitatsiooniga tingimustes, et kinnitada selle tehnoloogia teostatavust enne selle Kuu peal rakendamist.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Kuu tolmu kasutamine teede ja Kuul maandumisplatside ehitamiseks võib kulusid vähendada ja kosmoseuuringuid säästvamaks muuta. Edukas tahkete kiviplaatide loomine kontsentreeritud päikesevalguse abil selles uuringus pakub paljutõotavat lahendust Kuu ehitamiseks.

