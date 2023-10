Kosmoseajastu on jätmas oma jälje Maa atmosfääri

Ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud hiljutisest uuringust selgub, et kosmoseajastul on mõju Maa atmosfäärile. Teadlased on leidnud atmosfääri aerosoolidest märkimisväärses koguses metalle, mis on tõenäoliselt tingitud kosmoselaevade ja satelliitide üha suurenevast startimisest ja tagasipöördumisest. See metalli olemasolu muudab atmosfääri keemiat, mõjutades potentsiaalselt osoonikihti ja kliimat.

Uurimisrühm, mida juhib Dan Murphy riiklikust ookeani- ja atmosfääriametist, avastas üle 20 elemendi suhtega, mis ühtib kosmoselaevade sulamites kasutatavatega. Nad täheldasid, et teatud metallide, nagu liitiumi, alumiiniumi, vase ja plii, mass kosmoselaevade taassisenemisel ületas tunduvalt nende metallide kontsentratsiooni looduslikus kosmilises tolmus. Šokeerival kombel sisaldas peaaegu 10% suurtest väävelhappeosakestest, mis aitavad kaitsta ja puhverdada osoonikihti, alumiiniumi ja muid kosmoseaparaadi metalle.

Teadlaste hinnangul võib aastaks 2030 orbiidile jõuda kuni 50,000 XNUMX satelliiti rohkem. See tähendab, et järgmise paarikümne aasta jooksul võivad kuni pooled stratosfääri väävelhappeosakestest sisaldada taassisenemisel tekkivaid metalle. Selle mõju atmosfäärile, osoonikihile ja elule Maal on siiani teadmata.

Stratosfääri uurimine on keeruline, kuna see on piirkond, kus inimesi ei ela. Sellesse piirkonda sisenevad lühikeseks ajaks ainult kõrgeimad lennud. NASA õhus leviva teadusprogrammi osana kasutavad teadlased stratosfääri proovide kogumiseks aga uurimislennukeid. Ninakoonuse külge kinnitatakse instrumendid, mis tagavad, et proovist võetav õhk on värske ja häirimatu.

Stratosfäär on stabiilne ja näiliselt rahulik atmosfäärikiht. See on ka osoonikihi kodu, mis on oluline komponent Maa elu kaitsmisel kahjuliku ultraviolettkiirguse eest. Viimase paarikümne aasta jooksul on osoonikiht olnud ohus, kuid selle parandamiseks ja täiendamiseks on tehtud koordineeritud ülemaailmseid jõupingutusi.

Kosmosesse lendude ja tagasipöördumiste arvu suurenemine põhjustab rohkemate metallide sattumist stratosfääri. Rakettide väljasaatmisel ja satelliitide kasutuselevõtul jätavad nad endast maha metalliosakeste jälje, mis võivad mõjutada atmosfääri viisil, mida teadlased veel püüavad mõista.

Kokkuvõttes toob uuring esile vajaduse täiendavate uuringute järele, et teha kindlaks kosmoseajastu täpsed tagajärjed Maa atmosfäärile. Leiud viitavad sellele, et kosmoselaevadest ja satelliitidest pärit metallide suurenev esinemine võib mõjutada kliimat, osoonikihti ja meie planeedi üldist elamiskõlblikkust.

