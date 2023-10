Nobeli preemia päritolu ja tähendus

Alfred Nobeli asutatud Nobeli preemia on prestiižne auhind, millega tunnustatakse inimesi, kes on andnud märkimisväärse panuse erinevatesse valdkondadesse inimkonna paremaks muutmiseks. 1833. aastal Stockholmis inseneride perre sündinud Alfred Nobel oli keemik ja insener, kellest sai mõjukas relvatootja. Tema rikkus tulenes tema arvukatest leiutistest, sealhulgas dünamiidist, kuigi see leiutis tõi talle halvustava tiitli "Surmakaupmees".

Nobel soovis aga jätta endast püsiva pärandi, mis aitaks kaasa ühiskonna edenemisele. 1895. aastal allkirjastatud testamendis nägi ta ette, et tema järelejäänud varandust tuleks kasutada fondi loomiseks, mida jagataks igal aastal auhindadena. Fondi intressid jagataks viieks võrdseks osaks ning määratakse isikutele, kes on teinud olulisi avastusi või saavutusi füüsika, keemia, füsioloogia või meditsiini, kirjanduse ja rahu vallas. 1968. aastal lisati auhindade nimekirja ka Nobeli majandusauhind.

Esimesed Nobeli preemiad anti välja 1901. aastal ning sellest ajast alates on füüsika ja keemia valdkonnad teinud märkimisväärseid edusamme. Füüsika, mida Nobeli ajal peeti tähtsaimaks teaduseks, on olnud tunnistajaks murrangulistele avastustele, mis viivad teadusest ja tehnoloogiast lähtuva tulevikuni. Märkimisväärsete laureaatide hulka kuuluvad Albert Einstein, kes pälvis 1921. aastal Nobeli füüsikaauhinna oma relatiivsusteooria eest, ning isa-poja duo William Henry Bragg ja Lawrence Bragg, kes said auhinna 1915. aastal kristallstruktuuri analüüsi töö eest, kasutades X-i. -kiired.

Märkimisväärseid edusamme on teinud ka keemia, Nobeli enda tööle lähim valdkond – praeguseks on välja antud 115 Nobeli preemiat. Oluline panus keemias on parandanud meie arusaamist universumist, mateeriast ja elust. Frédéric Joliot ja Marie Curie tütar Irene Joliot-Curie said 1935. aastal auhinna kunstlike radioaktiivsete aatomite avastamise eest. 2019. aastal sai John B Goodenoughist 97-aastaselt vanim keemiapreemia laureaat oma murrangulise panuse eest liitiumioonakude arendamisse.

Nobeli preemia on jätkuvalt kõrgelt hinnatud tunnustus erakordsetele saavutustele erinevates valdkondades. See annab tunnistust teadmiste, teaduse ja humanismi jõust ühiskonna edendamisel ja inimkonnale tervikuna kasu toomisel.

Allikad:

– Nobeli preemia organisatsioon

- kiiruudiste teenus