Elu viimase universaalse ühise esivanema põnev otsing

Teadlasi on juba pikka aega köitnud elu päritolu mõistatus. Üks intrigeerivamaid küsimusi on see, kes või mis oli kõigi elusorganismide viimane universaalne ühine esivanem (LUCA)? Hiljutine bioloogide Tara Mahendrarajahi ja Anja Spangi koos koostööpartneritega läbi viidud uuring heidab sellele iidsele eellasele uut valgust.

Uudset molekulaarset tutvumismeetodit kasutades leidsid teadlased, et LUCA elas 4.32–4.52 miljardit aastat tagasi, mil meie planeet oli alles lapsekingades. LUCA välimus jääb saladuseks, kuid arvatakse, et see oli rakk, millel on olulised koostisosad, nagu ribosomaalsed valgud ja ATP süntaas. Neid tuumvalke leidub bakterites, arhedes ja eukarüootides, mis näitab nende ühist esivanemate pärandit.

Kuigi LUCA hinnanguline vanus ühtib tihedalt varasemate hinnangutega, andis uuring intrigeerivaid teadmisi mujal evolutsioonilisest elupuust. Vastupidiselt arvamusele, et arhead, iidsed bakterid, eelnesid tänapäevastele bakteritele, näitab uus dateeringu lähenemisviis, et teadaolevate arheide viimane ühine esivanem eksisteeris 3.37–3.95 miljardit aastat tagasi. See tähendab, et arhea varasemad vormid võivad olla välja surnud või jäänud avastamata.

Veelgi enam, eukarüootide, organismide, mille rakud sisaldavad tuumasid nagu taimed ja loomad, viimane ühine esivanem tekkis 1.84–1.93 miljardit aastat tagasi. See leid seab kahtluse alla arusaama, et eukarüootid esindavad elupuus eraldi haru. Selle asemel on need bakterite ja arheoloogiliste okste suland, mis kehastab kogu Maa elu omavahelist seotust.

LUCA ja selle järeltulijate mõistmisel on kaugeleulatuvad tagajärjed. Varajase mikroobide eluga seotud teadmiste täiendamine võimaldab paremini mõista toitainete ringlust, ennustada tulevasi bioloogilise mitmekesisuse mustreid ja isegi mõista organismide arengut vastusena muutuvale kliimale.

Korduma kippuvad küsimused:

K: Mida LUCA tähendab?

V: LUCA tähistab "viimast universaalset ühist esivanemat".

K: Kui vana on LUCA?

V: Hiljutise uuringu põhjal elas LUCA 4.32–4.52 miljardit aastat tagasi.

K: Millised on olulised valgud, mida jagavad kõik elusorganismid?

V: Ribosomaalsed valgud ja ATP süntaas on kõigi bakterite, arheide ja eukarüootide ühised põhivalgud.

K: Kas arheed on vanemad kui bakterid?

V: Uuring näitab, et kõigi praeguste arheide esivanemad on bakterite omadest nooremad.

K: Millal eukarüootid tekkisid?

V: Eukarüootide viimane ühine esivanem eksisteeris 1.84–1.93 miljardit aastat tagasi.