Uute võimaluste leidmine: liitiumirikaste pegmatiitide tekke uurimine

Liitiumi kaubanduslik tähtsus kasvab jätkuvalt, seda toodetakse peamiselt liitium-tseesium-tantaali (LCT) pegmatiitidest. Nendel tähelepanuväärsetel kivimitel on silmatorkavad ülijämedad tekstuurid; nende avastus on aga osutunud raskeks nende väiksuse ja varasema liigituse tõttu pelgalt geoloogilisteks kurioosumiteks. Selle tulemusena on LCT pegmatiitide uurimine endiselt keeruline, kuna selles valdkonnas on piiratud teadmisi.

Tavapäraselt algab maavarade uurimine konkreetse maavara teket soodustava keskkonna sihipäraste otsingutega. Kuigi on olemas erinevad geneetilised mudelid, mis juhivad maakide, nagu vask ja kuld, uurimist, on LCT pegmatiitide jaoks saadaolevaid mudeleid vähe. Lot Koopmans et al. püüdke heita valgust liitiumi uurimisega seotud saladustele. Koopmans selgitab, et teatud keskkondade geoloogilise ajaloo mõistmine, mis hõlbustavad LCT pegmatiidi moodustumist, on nende asukoha määramisel ülimalt oluline.

Ajalooliselt on pegmatiitide teket selgitanud kaks peamist hüpoteesi – vanemliku graniitkeha äärmuslik fraktsioneerimine või moondekivimi vähesel määral osaline sulamine. Kuid Koopmans jt leidsid oma pegmatiitide uuringutes Zimbabwes ja USA-s välitõendeid, mis trotsisid nende tavapäraste mudelite abil selgitusi. Autorid ei leidnud olemasolevas kirjanduses rahuldavaid alternatiivseid selgitusi.

Distsipliinipõhistel konverentsidel arutelude stimuleerimisel sünteesisid teadlased oma tähelepanekud ja termodünaamilised arvutused, et pakkuda välja uuenduslik, mitmeastmeline petrogeneetiline mudel. Selles mudelis metasettekivimid läbivad prograadse metamorfismi ajal osalise sulamise, tekitades mõõdukalt rikastatud graniitsulamist, mis kristalliseerub graniidi sissetungina. Seejärel sulatatakse see graniit ümber, luues väga rikastatud sulatise, mis lõpuks kristalliseerub liitiumirikka pegmatiidina.

See äsja pakutud mehhanism käsitleb varasemaid geokeemilisi ja geokronoloogilisi piiranguid, mida varasemad mudelid ei suutnud rahuldavalt selgitada. Koopmans väljendab tulevaste uuringute osas optimismi, öeldes, et järgmise sammuna tuleb leida õige põlluala ja metoodika nende pegmatiidi moodustumise protsesside uurimiseks. See võib hõlmata uudsete isotoopsüsteemide kaasamist tõendite kogumiseks ja mudeli kehtivuse testimiseks.

Koopmansi et al. on oluline samm liitiumirikaste pegmatiitide saladuste avamisel ja sillutab teed selle valdkonna edasiseks uurimiseks ja avastamiseks.

FAQ:

K: Mis on LCT pegmatiidid?

V: LCT pegmatiidid on kivimid, mis sisaldavad suures kontsentratsioonis liitiumi, tseesiumi ja tantaali.

K: Millised on väljakutsed LCT pegmatiitide uurimisel?

V: LCT pegmatiidid on väikesed ja neid peeti varem geoloogilisteks kurioosumiteks, mis piirab meie teadmisi nende uurimise kohta ja muudab nende leidmise raskeks.

K: Mis on liitiumirikaste pegmatiitide moodustumise kavandatud petrogeneetiline mudel?

V: Kavandatud mudel viitab sellele, et metasettekivimid sulavad metamorfismi ajal osaliselt läbi, moodustades mõõdukalt rikastatud graniidi sissetungi. See graniit sulatatakse seejärel uuesti, mille tulemuseks on väga rikastatud sulam, mis moodustab kristalliseerumisel liitiumirikka pegmatiidi.