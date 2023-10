Meteoorihoogude hõõguvate radade mõistmine

Meteoorisadu ajal puutuvad vaatlejad aeg-ajalt kokku haruldase nähtusega, mida nimetatakse püsivateks rongideks, mis on helendavad jäljed, mis jäävad taevasse pärast meteoori möödumist. Teadlased püüavad ikka veel kindlaks teha püsivate rongide täpset põhjust, kuid välja on kerkinud kaks juhtivat teooriat.

Üks teooria viitab sellele, et meteoroidide kiire liikumine põhjustab nende elektronide eemaldamist õhumolekulidest, mille tulemuseks on ionisatsioon. Arvatakse, et püsivates rongides täheldatud sära tuleneb energia vabanemisest, kui need ioniseeritud molekulid püüavad kinni keskkonnast hulkuva elektroni. Teine teooria hõlmab kemoluminestsentsi, kus kiiresti liikuvatest meteoroididest aurustuvad metallid interakteeruvad atmosfääris oleva osooni ja hapnikuga, luues helendava sära.

Ööl vastu 21.–22. oktoobrit toimunud Orioniidide meteoorisaju haripunkti ajal võisid vaatlejad selge ja tumeda taeva all näha umbes 10-20 meteoori tunnis. Kiirguspunkt, mis on meteooride näiline päritolu, asus Orioni tähtkujus. Siiski on oluline mitte keskenduda ainult sellele taevapunktile, kuna Orioniidide meteoorid võivad ilmuda igast suunast.

Lisaks orioniididele tasub silma peal hoida ka lõunatauriidide ja põhjatauriidide meteoriidisajudel, mis kattuvad orioniididega. Mõlemad sajuhood pärinevad Orionist lääne pool asuvast Sõnni tähtkujust. Kui põhjatauriidid saavutavad haripunkti novembri keskel, siis lõunatauriidid esitavad ainulaadse juhtumi.

Püsivate rongide taga olevate mehhanismide täielikuks mõistmiseks ja meteoorisadu saladuste lahti mõtestamiseks on vaja täiendavaid uuringuid. Vaatlejaid julgustatakse meteoorisaju ajal võimalikult suurt osa taevast skaneerima, et maksimeerida nende võimalusi olla nende kütkestavate taevasündmuste tunnistajaks.

Mõisted:

– Meteoroid: väike kivine või metallist objekt, mis tiirleb ümber Päikese

– Ioniseerimine: aatomite või molekulide elektronide lisamise või eemaldamise protsess, mille tulemusena moodustuvad ioonid

– Kemiluminestsents: valguse emissioon keemilise reaktsiooni tulemusena ilma soojust kaasamata