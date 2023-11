Valmistuge silmipimestavaks väljapanekuks: Leonidi meteoorivihm

Kui teile ennustatakse teisipäeva varahommikul selget taevast, ärge jätke kasutamata võimalust olla tunnistajaks vapustavale taevasele sündmusele. Leoniidide meteoorisadu, mida iseloomustab langevate tähtede särav puhang, võib olla nähtav, kui leiate öist taevast vaadates tumeda koha.

Iga aasta novembris läbib Maa laia jää- ja tolmuala, mille on maha jätnud komeet Tempel-Tuttle, ametlikult tuntud kui 55P/Tempel-Tuttle. See 1865. aastal avastatud komeet tiirleb ümber Päikese ja ristub Maa teega ligikaudu iga 33 aasta järel. Pärast viimast kohtumist 1998. aastal on see praegu Saturni orbiidist kaugel ja liigub järk-järgult tagasi järgmisele lähenemisele 2031. aastal.

Novembris künnab meie planeet läbi komeedi Tempel-Tuttle'i jäänused, mille tulemuseks on iga-aastane Leonidi meteoorivihm. Patsiaalsed vaatlejad võivad 3. novembrist 2. detsembrini märgata mitut heledat meteoori, mis igal ööl üle taeva sirutavad Lõvi tähtkujust. Meteoorisadu haripunkt saabub aga 17. novembri paiku, kui Maa läbib komeedi prahivoo kõige tihedama osa. Selle tipu ajal võite oodata 10–15 meteoori tunnis, mis teeb muljetavaldava kuva.

Leoniidide meteoorid on tuntud oma suure kiiruse poolest, mis ületab 70 kilomeetrit sekundis, mis teeb nad erakordselt heledaks. Sageli jätavad nad maha hõõguvad ioniseeritud gaaside jäljed, mida nimetatakse "püsivateks rongideks", mis võivad pärast meteoori kadumist atmosfääris viibida mitu minutit või isegi tunde.

Põnev on see, et tänavused leoniidid võivad saada täiendava haripunkti teisipäeva, 21. novembri 2023 hommikul. Astronoomi Mihhail Maslovi uuringud näitavad, et Maa ristub 1733. aastal komeedi Tempel-Tuttle'i poolt vabastatud kontsentreeritud prahi jäljega, mille tulemuseks on meteoori aktiivsuse suurenemine. Kui Maslovi ennustused peavad paika, võib see teine ​​​​tipp tekitada tavalisest veelgi heledamaid meteoore, pakkudes taevavaatlejatele tähelepanuväärset etendust, hoolimata kasvavast hiiglaslikust Kuust.

FAQ:

K: Millal on parim aeg Leoniidide meteoriidisadu vaatlemiseks?

V: Leoniidide meteoorisadu haripunkt saabub tavaliselt igal aastal 17. novembri paiku, kuid kannatlikud vaatlejad saavad meteoore märgata 3. novembrist 2. detsembrini.

K: Kuhu ma peaksin taevasse vaatama, et näha Leoniidide meteoriidisadu?

V: Meteoorid näivad kiirgavat Lõvi tähtkujust väljapoole. Vaadake Lõvi tähtkuju poole ja otsige taevast langevaid tähti.

K: Kui kiiresti Leonidi meteoorid liiguvad?

V: Leoniidide meteoorid liiguvad kiirusega üle 70 kilomeetri sekundis, muutes need uskumatult kiireks ja eredaks.

K: Mis on püsivad rongid?

V: Püsivad rongid on meteooridest maha jäänud ioniseeritud gaaside hõõguvad jäljed, mis võivad jääda atmosfääris nähtavaks minutiteks või isegi tundideks pärast meteoori möödumist.