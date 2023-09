SpaceX üritab Falcon 17 Boosteriga rekordit purustada 9. lendu

By

SpaceX on seatud nihutama võimendi korduvkasutatavuse piire Falcon 9 raketi väljalaskmisega, kasutades esimese astme võimendit, mis teeb oma 17. lendu. Missioon, tuntud kui Starlink 6-17, peaks tõusma Cape Canaverali padjalt 40 kell 10 EDT.

Kõnealune võimendi, seerianumber 1060, teeb ajalugu, lõpetades oma 17. lennu. SpaceX saavutas selle aasta alguses olulise verstaposti, kui sertifitseeris oma Falcon 9 esimese astme võimenduste lennukipargi kuni 20 lennuks, ja see käivitamine viib selle sellele eesmärgile sammu võrra lähemale.

Algselt 2020. aasta juunis lennutati seda võimendit GPS 3-3 satelliidi kasutuselevõtuks USA kosmosejõudude jaoks. Sellest ajast alates on seda võimendit kasutatud erinevatel missioonidel, sealhulgas Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34 ja Transporter- 6 missiooni, samuti 11 Starlinki kasuliku koorma kohaletoimetamine.

Käivitamine seisab aga silmitsi ilmastikuga seotud väljakutsetega. Kosmosejõudude meteoroloogid jälgivad Florida kosmoseranniku lähedal ilmafrondit koos Atlandi ookeanil puhkeva tormiga. Prognoos ennustab startimiseks vastuvõetava ilma tõenäosust 60 protsenti, kusjuures peamine murekoht on rünkpilvede reegli rikkumine. Kui käivitamine hilineb päeva võrra, võivad tingimused halveneda, kuid vastuvõetava ilma tõenäosus on vaid 30%.

See missioon tähistab ka V20 mini Starlink satelliitide 2. käivitamist, mis pakuvad varasemate versioonidega võrreldes suuremat suurust ja neli korda suuremat ribalaiust. Algselt olid täissuuruses V2 Starlinki satelliidid ette nähtud SpaceX-i Starship sõiduki abil. Starshipi hilinenud debüüt ajendas aga SpaceX-i looma Falcon 9-l käivitatavate satelliitide kondenseeritud versiooni.

Kokkuvõtteks võib öelda, et SpaceX on valmis ajalugu tegema, proovides oma Falcon 17 võimendiga rekordilist 9. lendu. See saavutus rõhutab ettevõtte pühendumust korduvkasutatavusele kosmoseuuringutes ja loob aluse tulevastele missioonidele, kasutades selle täielikult korduvkasutatavat Starshipi sõidukit.

Mõisted:

– Võimendi korduvkasutatavus: võimalus taaskasutada raketi esimese astme võimendit mitme stardi jaoks.

– Falcon 9: SpaceX-i kaheastmeline orbitaalne kanderakett, mis on võimeline kandma orbiidile kasulikku lasti.

– Starlink: SpaceXi satelliit-Interneti-konstellatsioon, mis on loodud ülemaailmse lairibaühenduse pakkumiseks.

