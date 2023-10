SpaceX Falcon 9 saatis edukalt välja 21 Starlinki satelliiti Vandenbergi kosmoseväebaasist

Täna varahommikul tõusis Californias Vandenbergi kosmoseväebaasist õhku rakett SpaceX Falcon 9, mis toimetas edukalt orbiidile 21 Starlinki satelliiti. See käivitamine tähistab esimest kahest selleks päevaks kavandatud Starlinki tarnemissioonist.

Üheksa Merlini 9D mootoriga rakett Falcon 1 tõusis õhku kell 1:23 PDT. Pärast õhkutõusmist Space Launch Complex 4 Eastist (SLC-4E) asus rakett kagusuunalisele trajektoorile. See start on tähelepanuväärne, kuna see on SpaceX-i 22. missioon sel aastal läänerannikult, samuti 75. orbitaalstardiga 2023. aastal.

Selle missiooni üks tähelepanuväärne aspekt on esimese etapi võimendi taaskasutamine. See konkreetne võimendi on lõpetanud 16 lendu, olles varem töötanud sellistel missioonidel nagu Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23 ja palju muud. Pärast peamist põletusfaasi, mis kestis ligikaudu kaks ja pool minutit, maandus esimene etapp edukalt Vaikses ookeanis droonilaeval nimega "Of Course I still Love You".

21 V2 Mini Starlinki satelliidi kasutuselevõtt peaks toimuma umbes tund pärast starti. Need satelliidid on Starlinki kosmoseaparaatide järgmine põlvkond, mis on varustatud täiustatud antennide ja suuremate päikesepaneelidega. Võrreldes eelkäijatega on V2 Mini satelliitidel võime pakkuda neli korda suuremat ribalaiust. Tänane turuletoomine tähistab 28. korda V2 Mini mudelit alates selle esitlemisest selle aasta alguses.

Lisaks sellele stardile tõuseb täna hiljem Floridas Cape Canaverali kosmosejaamast õhku veel üks Falcon 9 rakett. See missioon kannab rekordilise kasuliku koormusega 23 V2 Mini Starlink satelliiti, mis on suurim arv ühele missioonile.

On selge, et SpaceX teeb oma Starlinki satelliidi tähtkujus jätkuvalt olulisi edusamme, laiendades veelgi oma ülemaailmset lairibaühendust ja sillutades teed Interneti-ühenduse parandamiseks kogu maailmas.

Mõisted:

– Falcon 9: SpaceX poolt välja töötatud ja toodetud kaheastmeline orbitaalrakett satelliitide ja kosmoselaevade transportimiseks kosmosesse.

– Starlink: SpaceX-i rajatav satelliit-Interneti-konstellatsioon, mis pakub ülemaailmset lairibaühendust.

– Vandenbergi kosmosejõudude baas: Ameerika Ühendriikide kosmosejõudude baas, mis asub Californias Lompocist loodes.

– Orbitaalne start: raketi või kosmoselaeva saatmine taevakeha ümber orbiidile.

