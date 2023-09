SpaceX käivitas järjekordse Starlinki satelliitide partii

By

SpaceX kavatseb Californias Vandenbergi kosmoseväebaasist oma Starlinki Interneti-teenuse jaoks veel ühe satelliitide rühma välja saata. Starlink Group 7-2 nime all tuntud missioon viib orbiidile 21 teise põlvkonna Starlinki satelliiti. Need satelliidid on lühendatud versioon täissuuruses Starlink V2 satelliitidest, mis starditakse tulevikus Starshipi sõidukiga.

Falcon 9 rakett tõuseb Vandenbergi kosmoseväebaasist õhku ja esimene aste eraldub ligikaudu kahe ja poole minuti pärast. B1071 tähisega võimendus üritab seejärel maanduda Baja California ranniku lähedal asuval droonilaeval. Kui see õnnestub, tähistab see boosteri 11. lendu ja kaheksandat korda, kui see droonilaevale maandub.

Vahepeal lõpetab teine ​​etapp oma esimese põlemise, et jõuda esialgsele parkimisorbiidile. Pärast 45-minutilist rannikut sooritab see teise tulistamise, et jõuda lõplikule kavandatud orbiidile. T+1 tund, 2 minutit ja 19 sekundit pärast starti võetakse kasutusele 21 satelliiti.

Harvard-Smithsoniani astrofüüsika keskuse astronoomi Jonathan McDowelli statistika kohaselt suurendab see start Starlinki satelliitide koguarvu 5,070-ni. SpaceX teatas varem, et tal on üle 1.5 miljoni Starlinki abonendi ja teenus on saadaval rohkem kui 60 riigis.

Käivitamine toimub otseülekandena, pakkudes vaatajatele esirea istet, et olla tunnistajaks järjekordsele verstapostile SpaceXi jätkuvas jõupingutuses Starlinki Interneti-teenuse ja ülemaailmse leviala laiendamiseks.

