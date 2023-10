Korallivastsete asuala: mikroorganismide rolli mõistmine

Riffide taastamise jõupingutused sõltuvad suuresti korallivastsete edukast asustusest, kuid kliimamuutustega seotud häiretest põhjustatud häirete tõttu on usaldusväärse asustuse saavutamine vesiviljelustingimustes muutunud väljakutseks. Hiljutise teadlaste läbiviidud uuringu eesmärk oli aga uurida mikroorganismide rolli korallivastsete asustuses.

Uuring keskendus koralliliigi Acropora tenuis vastsete asustamisele, mis puutusid kokku erinevates tingimustes kasvatatud mikroobide biokiledega. Biokile kogukonna koostist analüüsiti geenide sekveneerimismeetodite abil. Teadlased leidsid, et mitmekesised biokilekooslused korreleerusid tugeva vastsete asustusega. Spetsiifilised taksonid, nagu Myxocales sp., Granulosicoccus sp., Alcanivoraceae sp., määramata JTB23 sp. (Gammaproteobakterid) ja Pseudovibrio denitrificans olid seotud kõrge asustusega. Teisest küljest seostati madala asustusega taksoneid, mis on tihedalt seotud Reichenbachiella agariperforans'i, Pleurocapsa sp., Alcanivorax sp., Sneathiella limmimaris'ega, samuti mitmete ränivetikate ja pruunvetikatega.

Uuring näitas ka spetsiifiliste sõlmede olemasolu mikroobivõrgustikus, mis hõlbustasid ühendusi madala ja kõrge asustusega kogukondade vahel. See teave annab ülevaate kogukonna koostamise mehhanismidest, mis juhivad asustamist.

Korallivastsete asustuse suurendamine vesiviljeluses on riffide taastamise programmide jaoks ülioluline. Mõistes konkreetseid mikroobide taksoneid, mis on seotud asustust tekitavate biokiledega, saavad teadlased välja töötada strateegiad korallivastsete asustuse parandamiseks ja lõpuks toetada korallriffide pikaajalist ellujäämist.

Korallide vesiviljelus mängib olulist rolli suuremahulistes taastamispüüdlustes. See hõlmab korallide kasvatamist spetsiaalsetes akvaariumides, mida saab saavutada aseksuaalse või seksuaalse paljundamise teel. Eelkõige pakub seksuaalne paljundamine selliseid eeliseid nagu geneetiline mitmekesisus ja väiksem kahju täiskasvanud korallide kolooniatele. Kuid arusaamine vastsete asustamiseks ja metamorfoosiks vajalikest keskkonnamärkidest on endiselt piiratud.

Varasemad uuringud on näidanud, et crustooskorallvetikad (CCA) ja nendega seotud mikroobide biokiled võivad vallandada mitmesuguste mereselgrootute liikide asustamise. Vastsete valikukatsed CCA-ga seotud biofilmidega on näidanud spetsiifilisi mikroobide taksoneid, mis mõjutavad asustamist. Näiteks on näidatud, et teatud bakteriliigid ja orgaanilised ühendid, nagu tetrabromopürrool (TBP), kutsuvad esile korallivastsetes metamorfoosi. Korallivastsete värbamisega seotud spetsiifilised mikroobsed taksonid või metaboliidid ei ole siiski veel hästi teada.

Selles uuringus kasutati korallivastsete asustusega seotud mikroobikoosluste analüüsimiseks asulavaliku katseid ja molekulaarseid lähenemisviise. Teadlased iseloomustasid mikroobide biofilme, kasutades geenide järjestust ja konstrueerisid koosesinemisvõrgustikke, et mõista erinevate asustustasemetega korreleeruvate mikroobikoosluste struktuuri. Selle analüüsi abil tuvastasid nad peamised mikroobitaksonid, mis olid asustust tekitavate biokilede lahutamatud osad ja toimisid ühenduslülidena võrgu moodulite vahel.

Üldiselt annab see uuring väärtuslikku teavet mikroobide koostoimete kohta korallivaststega ja nende rollist asustuses. Suure asustusega seotud tuvastatud mikroobide taksonitel on potentsiaali parandada korallide vesiviljelust riffide taastamiseks.

