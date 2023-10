Marsi jõed: iidsete veesüsteemide saladuste paljastamine

NASA kulguri Curiosity hiljutised leiud on toonud uut valgust Marsi ajaloole ja selle potentsiaalile elu varjamisel. Geoloogide meeskond, kes on relvastatud Curiosity uuringute ja arvutisimulatsioonide andmetega, on avastanud tõendeid iidsetest jõesüsteemidest Marsi kraatrites. Need intrigeerivad leiud seavad kahtluse alla meie varasemad oletused vee olemasolu kohta Punasel planeedil.

Gale'i kraater, Marsi märkimisväärne mõjubassein, mängis selles murrangulises avastuses otsustavat rolli. Uurides Mehhiko lahe all asuvat settekivimit ja analüüsides Curiosity andmeid, on teadlased avastanud märke jõgedest, mis kunagi Marsil voolasid. See ilmutus viitab sellele, et Marsi jõed olid laiemalt levinud, kui seni arvati.

Erinevalt Maast, mis toetub elu toetavate elutähtsate keemiliste ja settetsüklite jaoks jõgedele, tajutakse Marsi sageli kuiva ja kõleda kohana. Need uued leiud annavad aga teistsuguse pildi. Penn State'i ülikooli uuringu juhtiv autor, geoteadlane Benjamin Cardenas selgitab, et nende uuringud näitavad, et Marsil võis olla palju rohkem jõgesid, kui me algselt arvasime, andes optimistlikuma ülevaate iidsest elust planeedil.

Pingi ja nina tunnustena tuntud pinnavormide avastamine on aidanud kaasa Marsi jõgede mõistmisele. Need moodustised, mis olid varem märkamatud ja leitud väikestes kraatrites, on voolava vee tekitatud ladestused. Selliseid omadusi mõjutasid tõenäoliselt valitsevad tuuled ja jõgede põhjustatud erosioon.

Et kinnitada vee rolli nende pinnavormide kujundamisel, kasutasid Cardenas ja Kaitlyn Stacey Penn State'ist arvutimodelleerimist. Kasutades Curiosity pilte ja 3D-skaneeringuid Mehhiko lahe all asuvatest settekivimikihtidest, simuleerisid nad jõgede põhjustatud erosiooni, et reprodutseerida pingi ja nina pinnavorme.

Need leiud mitte ainult ei paljasta Marsi pinnavormide saladusi, vaid annavad ka väärtuslikku teavet Gale'i kraatris asuva vee olemuse kohta. Curiosity varasemad tähelepanekud olid juba näidanud, et kraater oli kunagi täidetud vedela veega ja jõest moodustunud pinnavormide avastamine toetab seda hüpoteesi veelgi.

Üldiselt äratavad need põnevad avastused taas lootust, et Marsil võis olla minevikus elu arendamiseks õiged tingimused. See rõhutab Punase Planeedi jätkuva uurimise ja uurimise tähtsust, kuna me püüame paljastada tõde selle ajaloo ja maavälise elu potentsiaali kohta.

Korduma kippuvad küsimused

K: Mida näitasid NASA kulguri Curiosity hiljutised leiud?

V: Hiljutised leiud paljastasid tõendeid iidsetest Marsi jõesüsteemidest, mis viitavad sellele, et Punasel planeedil olid kunagi eluks sobivad tingimused.

K: Kuidas tuvastas geoloogide meeskond Marsi iidsete jõgede märke?

V: Meeskond analüüsis Curiosity uuringute ja arvutisimulatsioonide andmeid ning Mehhiko lahe all asuvate settekivimite uuringuid. Nad avastasid eristuvad pinnavormid, mida tuntakse pingi ja nina tunnustena, mis on voolavast veest tekkinud ladestused.

K: Mida see avastus tähendab varasema elu võimaluse jaoks Marsil?

V: Iidsete jõgede avastamine Marsil pakub optimistlikumat vaadet iidsele elule planeedil. See viitab sellele, et Marsil võis olla palju rohkem jõgesid, kui seni arvati, mis suurendab eluks soodsate tingimuste tekkimise tõenäosust.

K: Kuidas teadlased kinnitasid pingi ja nina pinnavormide vesist päritolu?

V: Teadlased kasutasid arvutimudelit, mis oli koolitatud Curiosity piltide ja Mehhiko lahe all olevate settekivimikihtide 3D-skaneerimisega. Mudel simuleeris jõgede põhjustatud erosiooni, et tekitada pingi ja nina pinnavormid, kinnitades nende vesist päritolu.

K: Miks on Marsi edasine uurimine ja uurimine oluline?

V: Need avastused rõhutavad vajadust jätkata Marsi uurimist ja uurimist. Uurides planeedi ajalugu ja elupotentsiaali, saavad teadlased süvendada meie arusaamist universumist ja laiendada teadmisi elamiskõlblikust keskkonnast väljaspool Maad.