Liibüa kõrbeklaasi saladuste avamine

Üle Egiptuse ja Liibüa ulatuva Suure Liivamere kõrbe tohutul alal peitub peidetud aare, mis ootab avastamist. Liibüa kõrbeklaasina tuntud liivasel maastikul on laiali sädelevad kollase klaasitükid. See looduslikult esinev klaas on lummanud teadlasi ja mineraalide kogujaid oma ilu, harulduse ja intrigeeriva päritolu poolest.

Liibüa kõrbeklaasi moodustumist ümbritsev mõistatus on juba ligi sajandi teadlasi hämmingus tekitanud. Teooriad ulatusid Kuu vulkaanidest kuni pikselöögi või meteoriidi kokkupõrgeteni. Kuid täiustatud mikroskoopiatehnoloogia tulekuga usuvad teadlased, et nad on lõpuks selle saladuse avanud.

Saksamaa, Egiptuse ja Maroko ülikoolide ja teaduskeskuste vahelise koostöö tulemusena asus teadlaste meeskond uurima Liibüa kõrbeklaasi päritolu. Nende murranguline uuring hõlmas klaasiproovide analüüsimist, kasutades nüüdisaegseid transmissioonelektronmikroskoopia (TEM) tehnikaid.

Mikroskoobi all avastasid teadlased klaasi sisse pandud väikesed mineraalid, sealhulgas tsirkooniumoksiidi (ZrO₂) erinevad vormid. Need mineraalid andsid olulisi vihjeid Liibüa kõrbeklaasi moodustumise tingimuste kohta. Teemantide sünteetilise asendaja tsirkooniumoksiidi olemasolu näitas kõrgeid temperatuure 2,250–2,700 °C. Lisaks viitas haruldane ZrO₂ polümorf, mida tuntakse kui orto-II või OII, äärmuslikke rõhku, mis ulatuvad ligikaudu 130,000 XNUMX atmosfäärini. Neid erakordseid tingimusi suudeti saavutada ainult meteoriidi või aatomipommi plahvatuse tõttu maakoores.

Kuigi see ilmutus lahendab osa müsteeriumist, jäävad lisaküsimused vastuseta. Vanemkraatri otsimine, kus meteoriidi kokkupõrge aset leidis, jätkub. Läheduses asuvad teadaolevad meteoriidikraatrid, nagu GP ja Oasis, on liiga väikesed ja kaugel, et arvestada ühes piirkonnas koondunud tohutut kogust Liibüa kõrbeklaasi. Vanemkraatri täpne asukoht, suurus ja seisund on endiselt raskesti mõistetavad, mistõttu on vaja täiendavaid uuringuid kaugseire ja geofüüsikaliste uuringute kaudu.

Liibüa kõrbeklaasi päritolu avastamine heidab valgust loodusnähusele, mis oli teadlasi huvitanud aastakümneid. Kui teadlased sellesse mõistatusse süvenevad, jätkavad nad meie planeedi ajaloo põnevate saladuste avastamist, tuletades meile meelde võimsaid jõude, mis on kujundanud Maa ja selle geoloogilised moodustised.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mis on Liibüa kõrbeklaas?

Liibüa kõrbeklaas on looduslikult esinev klaas, mida leidub Suures Liivamere kõrbes, mis hõlmab Egiptust ja Liibüat. Seda hinnatakse selle ilu, harulduse ja salapärase päritolu pärast.

Kuidas tehti kindlaks Liibüa kõrbeklaasi päritolu?

Täiustatud mikroskoopiatehnikate abil avastasid teadlased klaasi sees spetsiifilisi mineraale, näiteks erinevat tüüpi tsirkooniumoksiidi. Need mineraalid viitasid kõrgetele temperatuuridele ja äärmuslikele rõhkudele, mida oli võimalik saavutada ainult meteoriidi kokkupõrke või aatomipommi plahvatuse kaudu maakoores.

Millised on veel Liibüa kõrbeklaasi ümbritsevad saladused?

Kuigi klaasi päritolu on tuvastatud, pole täpne vanemkraater, kus meteoriidi kokkupõrge aset leidis, siiani teada. Teadlased töötavad kaugseire ja geofüüsikaliste uuringute abil kraatri suuruse ja seisukorra leidmise ja mõistmise nimel.