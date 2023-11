Linnud: iidse päritoluga põnevad olendid

Linnud, tähelepanuväärsed soojaverelised tiibadega loomad, on inimeste kujutlusvõimet köitnud alates nende esmakordsest ilmumisest dinosauruste ajal. Need sulelised on hämmastavad oma võimega toota poegi munadest, mille nad hoolikalt pesadesse paigutavad. Kuigi enamik linde on osavad lendajad, on intrigeeriv märkida, et ajaloo jooksul on juhuslikud liigid, mis sellest normist kõrvale kalduvad.

Mõiste "dinosaurus" tuleneb vanakreeka sõnadest, mis tähendavad "kohutavat sisalikku", ja need roomajad tekkisid umbes 243 miljonit aastat tagasi. Munevatest arkosaurustest põlvnevad dinosaurused arenesid kaheks erinevaks liiniks. Esimesest, mida tuntakse sisaliku puusa nime all, sündisid hirmuäratavad saurused, sealhulgas ikooniline kahejalgne theropod Tyrannosaurus rex ja metsatukas neljajalgne Apatosaurus. Teine liin, linnu- või ornithischian dinosaurused, jagunesid erinevateks põnevateks olenditeks, nagu stegosaurused ja pardinokk-dinosaurused.

Umbes 66 miljonit aastat tagasi toimunud massilise väljasuremise ajal hukkusid paljud suured dinosaurused. Mõned saurused jäid siiski ellu ja arenesid lõpuks mitmekesise linnuliikide hulka, mida me tänapäeval jälgime. Huvitav on see, et see evolutsiooniline areng tõi kaasa ka nn linnupuusavaagna, mida leidub tänapäeva lindudel.

Väljasuremise mõiste viitab liigi, perekonna või isegi suurema organismirühma püsivale kadumisele. Sellel looduslikul protsessil on olnud ülioluline roll tänapäeval kohatava bioloogilise mitmekesisuse kujundamisel.

Juura periood, mis kestis umbes 200–145.5 miljonit aastat tagasi, kujutab endast olulist peatükki Maa ajaloos. Sel ajastul, mil dinosaurused arenesid domineerivate maapealsete eluvormidena, hakkasid linnud alles oma tiibu sirutama. Sellest ajast maha jäänud fossiilide uurimine annab väärtuslikke teadmisi nende tähelepanuväärsete olendite iidsest päritolust ja evolutsiooniajaloost.

Linnud oma mitmekesise vormi ja käitumisega tekitavad jätkuvalt aukartust ja uudishimu. Need ainulaadsed olendid tuletavad pidevalt meelde iidset maailma, millest nad tekkisid, ja keerulist eluvõrgustikku, mis on miljonite aastate jooksul meie planeeti kujundanud.

Korduma kippuvad küsimused

Mis vahe on sauruste ja ornithishian dinosauruste vahel?

Saurischi dinosauruste hulka, mida iseloomustavad nende sisalikulaadsed puusad, kuuluvad sellised liigid nagu Tyrannosaurus rex ja Apatosaurus. Teisest küljest hõlmavad ornitiidinosaurused, mida tuntakse lindude puusadega dinosaurustena, erinevaid rühmitusi, nagu stegosaurused ja pardi-nokk-dinosaurused.

Miks peetakse linde dinosaurusteks?

Linnud arenesid välja teropoodide dinosauruste, sauruste suguvõsast. Miljonite aastate jooksul muutusid need dinosaurused uskumatuks linnuliikideks, mille tunnistajaks täna oleme. Kuigi nad võivad tunduda üsna erinevad oma dinosauruste esivanematest, on lindudel ühised põhijooned ja geneetilised tunnused, mis tuvastavad nad dinosauruste sugupuu osana.

Millal tekkis juura periood?

Juura periood toimus umbes 200–145.5 miljonit aastat tagasi. See oli ajastu, kus domineerisid dinosaurused ja mis tähistas nende evolutsioonis olulisi arenguid.

Kuidas linnud massilise väljasuremise üle elasid?

Umbes 66 miljonit aastat tagasi toimunud massiline väljasuremine hävitas paljud suured dinosaurused. Mõnedel sauruste dinosaurustel õnnestus siiski ellu jääda ja lõpuks arenes neist välja linnud, keda me praegu näeme. Nende võime kohaneda muutuvate keskkondadega ja ära kasutada uusi ökoloogilisi nišše võimaldas neil selle katastroofilise sündmusega toime tulla.