Revolutsiooniline kosmoseside: Maa saab teateid 10 miljoni miili kauguselt

Kujutage ette tulevikku, kus side Maa ja kosmoselaevade vahel süvakosmoses on kiirem ja tõhusam kui kunagi varem. Noh, see tulevik võib olla lähemal, kui me arvame. Murrangulise katse käigus edastas NASA projekt Deep Space Optical Communications (DSOC) edukalt lasersõnumi 10 miljoni miili kauguselt. Selle saavutuse tagajärjed on tohutud ja võivad viia revolutsioonini kosmosepõhises suhtluses.

Erinevalt traditsioonilistest raadiopõhistest sidemeetoditest, millel on piiratud ribalaius, pakub lasereid kasutav optiline side oluliselt suuremat andmeedastuskiirust. DSOC eksperimendis kasutatud lähiinfrapuna laseritel on raadiolainetega võrreldes tihedamad lained, mis võimaldab väiksemas pakendis rohkem teavet kaasas kanda. Eesmärk on ehitada kosmosepõhiseid sidesüsteeme, mille ribalaius on 10–100 korda suurem kui tavalisel raadiol põhineval sidel.

Hiljutine DSOC projektiga saavutatud verstapost hõlmas lukustamist üleslingi lasermajakale, mis edastati Californias asuvast JPL-i optilise side teleskoobi laborist. Kuust kümnekordselt kaugelt reguleeris DSOC oma nurka, et luua edasi-tagasi sidekanal Hale'i teleskoobiga Palomari observatooriumis. See läbimurre kujutab endast ajaloo kõige kaugemat optilise side demonstratsiooni.

DSOC-i taga olev tehnoloogia põhineb andmete kodeerimisel laservalguse üksikutes footonites. Kuna kosmoselaev ja DSOC-katse liiguvad kaugemale, töötavad teadlased süsteemide täiustamise kallal, et täpselt juhtida allalingi laseri suunamist. Pealegi tuleb arvestada nii kosmoselaeva kui ka Maa aega ja liikumist, arvestades, et valguse reisiaeg lõppsihtpunkti asteroidivöös on ligikaudu 20 minutit. DSOC-süsteem peab liikumist ette nägema ja osutama mitte vastuvõtva teleskoobi praegusele asukohale, vaid selle asukohale.

Optilise side edukal rakendamisel kosmoses on tulevaste kosmosemissioonide ja ekspeditsioonide jaoks tohutu potentsiaal. Tänu oma võimele edastada teaduslikku teavet, kõrglahutusega kujutisi ja isegi voogedastusvideot, võib optiline side olla võtmetegur inimkonna ambitsioonikas eesmärgis saata inimesed Marsile. Kui jätkame kosmoseuuringute piiride nihutamist, võib laserite võimsus saada oluliseks universumi saladuste avamisel.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mis on optiline side?

V: Optiline side viitab andmete edastamisele, kasutades traditsiooniliste raadiolainete asemel valguslaineid, eriti lasereid. See pakub raadiopõhiste sidemeetoditega võrreldes suuremat ribalaiust ja kiiremat andmeedastuskiirust.

K: Kuidas DSOC eksperiment töötab?

V: DSOC kodeerib andmeid laservalguse üksikutes footonites, mis seejärel edastatakse ja võetakse vastu spetsiaalsete instrumentidega. Vastuvõetud footoneid töödeldakse kodeeritud andmete eraldamiseks, mis võimaldab sidet Maa ja kosmoselaeva vahel süvakosmoses.

K: Mille poolest optiline side raadiopõhisest sidest erineb?

V: Laserit kasutaval optilisel sidel on raadiopõhise sidega võrreldes oluliselt suurem ribalaius. See tähendab, et väiksemas paketis saab edastada rohkem teavet, pakkudes kiiremat ja tõhusamat andmeedastuskiirust.

K: Millised on optilise kommunikatsiooni võimalikud rakendused kosmoses?

V: Optiline side võib täiustada kosmosepõhiseid sidesüsteeme, võimaldades edastada teaduslikke andmeid, kõrglahutusega kujutisi ja isegi video voogesitust. See võib mängida olulist rolli tulevastes kosmosemissioonides, sealhulgas ambitsioonikas eesmärgis saata inimesed Marsile.

K: Millised on optilise kommunikatsiooni väljakutsed kosmoses?

V: Optilised sidesüsteemid peavad ületama sellised väljakutsed nagu täpne osutamine, et võtta arvesse kosmoseaparaadi ja Maa liikumist, samuti kompenseerida valguse liikumisaega pikkadel vahemaadel. Kuid käimasolevad teadusuuringud ja tehnoloogilised edusammud tegelevad nende väljakutsetega, et muuta optiline side kosmoses reaalsuseks.