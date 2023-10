Iidsed puurõngad paljastavad kõigi aegade tugevaima päikesetormi

Hiljutine uuring, mille juhtis Edouard Bard Collège de France'ist, on avastanud tõendeid selle kohta, mis võib olla kõige võimsam päikesekiirguse torm, mis eales tuvastatud. Uurimisrühm analüüsis süsinik-14 taset maetud männipuudes ja kontrollis allikat Gröönimaa jääsüdamikes leiduvate berüllium-10 isotoopide abil. Need puurõngad annavad väärtusliku ülevaate Päikese käitumisest kauges minevikus.

Maetud männipuudest avastatud süsinik-14 taseme tõus viitab enneolematu päikesekiirgustormi olemasolule. Päikesekiirguse tormid on põhjustatud päikesepursketest ja koronaalsete masside väljutamisest. Seetõttu näitab intensiivne päikesekiirguse torm seni dokumenteeritud tugevaima ilmastikunähtuse toimumist.

Lisaks sellele olulisele leiule tuvastasid teadlased oma puurõngaandmetes ka teise sündmuse. See sündmus, ehkki mitte nii äärmuslik kui 14,300 100-aastane piisk, kestis umbes 14,000 aastat 13,900 17 kuni XNUMX XNUMX aastat tagasi. Töörühm arvab, et see sündmus kujutab endast päikese aktiivsuse äärmist miinimumi, mis on sarnane XNUMX. sajandil täheldatud Maunderi miinimumiga.

Arvatakse, et süsinik-14 taseme tõus nendel perioodidel on vähemaktiivse päikese magnetvälja tagajärg, mis lubab päikesesüsteemi rohkem suure energiaga galaktilisi kosmilisi kiiri. Kui need kosmilised kiired interakteeruvad Maa atmosfääriga, põhjustavad nad sarnaseid reaktsioone päikese kosmiliste kiirtega.

See uuring rõhutab puurõngaandmete kasutamise tähtsust koos jääsüdamikega, et paremini mõista päikese aktiivsust läbi ajaloo. Kuigi otsesed instrumentaalsed päikeseaktiivsuse mõõtmised on olnud kättesaadavad alles alates 17. sajandist, annavad puurõngad ja jääsüdamikud väärtusliku ülevaate Päikese käitumisest kaugemas minevikus.

