Antarktika osooniaukude suundumused näitavad murettekitavaid leide

Otago ülikooli teadlaste hiljutine uuring on toonud valgust osooniaukude suundumustele Antarktika kohal. Vastupidiselt üldsuse arusaamale on uuring näidanud, et osooniauk on viimastel aastatel olnud märkimisväärselt suur ja püsiv, kujutades potentsiaalseid riske meie kliimale.

Uuringu eesmärk oli mõista osooni varieeruvust Antarktika osooniaugus ja selle mõju kliimamuutustele lõunapoolkeral. See tõi esile suurte pikaealiste osooniaukude tekkimise viimase kolme aasta jooksul, mis viitab häirivale suundumusele, mis erineb varasematest ootustest.

Juhtautor Hannah Kessenich selgitas, et töörühm täheldas osoonitaseme märkimisväärset langust võrreldes 19 aasta taguste andmetega. See langus mitte ainult ei viita osooniaugu piirkonna laienemisele, vaid viitab ka sellele, et auk on suurema osa kevadest sügavam. Üllataval kombel viitasid leiud võimalikule seosele osoonisisalduse languse ja Antarktika kohal asuvasse polaarkeerisesse saabuva õhu muutuste vahel, mis viitab sellele, et osoonikihi kahanemist ei pruugi põhjustada ainult klorofluorosüsivesinikud (CFC).

Uuring tõstatas ka muret taastumise hilinemise pärast. Kuigi 2022. aasta osoonikihi kahanemise teadusliku hinnangu kohaselt peaks Antarktika osooniauk 2065. aastaks taastuma, näitavad hiljutised tulemused, et taastumist võib veelgi edasi lükata metsatulekahju aerosoolide ja inimtekkeliste heitmete tõttu.

Need leiud rõhutavad osoonikihi kahanemise probleemi lahendamise kiireloomulisust. Kuigi Montreali protokoll on mänginud otsustavat rolli osoonikihti kahandavate ainete, näiteks CFC-de tootmise ja tarbimise piiramisel, näitab uuring, et osooniaugu suurus on viimastel aastatel olnud üks suurimaid registreeritud.

Osooni varieeruvuse mõistmine on ülioluline, kuna see mitte ainult ei mõjuta õrna tasakaalu atmosfääris, vaid mõjutab ka meie kliima erinevaid aspekte. Osoonikihi kahanemine võib viia äärmuslike UV-tasemeteni Antarktika pinnal ja mõjutada soojuse jaotumist atmosfääris. See omakorda põhjustab lõunapoolkeral tuulemustrite ja pinnakliima muutusi, millel võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed.

On selge, et Antarktika osooniaukude püsivate ja murettekitavate suundumuste käsitlemiseks on vaja rohkem uuringuid ja meetmeid. Osoonikihi kaitsmine ja taastamine on jätkuvalt ülioluline ülesanne meie jätkuvates jõupingutustes kliimamuutuste mõjude leevendamiseks.

KKK:

K: Mis on osooniaugud?

V: Osooniaugud on osoonikihis tugevalt kahanenud alad, eriti polaaralade kohal.

K: Mis põhjustab osoonikihi kahanemist?

V: Osoonikihi kahanemise põhjuseks on peamiselt teatud kemikaalide, näiteks klorofluorosüsivesinike (CFC) sattumine atmosfääri.

K: Kuidas osoonikihi kahanemine kliimat mõjutab?

V: Osoonikihi kahanemine võib põhjustada UV-kiirguse suurenemist Maa pinnal, tuulemustrite muutusi ja pinnakliima muutusi.

K: Mis on Montreali protokoll?

V: Montreali protokoll on ülemaailmne kokkulepe, mille eesmärk on kaitsta osoonikihti, lõpetades järk-järgult osoonikihti kahandavate ainete tootmise ja tarbimise.

K: Mis on selle uuringu tähtsus?

V: See uuring annab uusi teadmisi osooniaukude püsivuse ja tõsiduse kohta Antarktika kohal, tuues esile võimalikud ohud kliimale ja vajaduse täiendavate meetmete järele.