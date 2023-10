Elu otsimine: K Dwarf Star Systemsi uurimine

Paljud teiste tähesüsteemide elamiskõlblike planeetide otsingud on keskendunud peamiselt Päikesega sarnastele tähtedele. Päikeselaadsed tähed on aga suhteliselt haruldased. Selle tulemusena laiendavad astronoomid oma jõupingutusi, et lisada tähed järgmisesse kategooriasse – K kääbustähed. Need tähed on pisut väiksemad, heledamad ja tuhmimad kui Päike, kuid nad on oma eluea tipus ja võivad jääda sellesse faasi miljardeid aastaid.

K-kääbusi peetakse nende stabiilsuse ja vähese kahjuliku kiirguse tekitamise tõttu headeks kandidaatideks elu varjamiseks. Lisaks on neil tõenäolisemalt elamiskõlblikud maailmad, mis asuvad tähe vahetus läheduses, mistõttu on neid lihtsam tuvastada.

Praegu on astronoomid kaardistanud umbes 5,000 K kääbust 50 parseki (umbes 165 valgusaasta) kaugusel Maast. Mitmekümnel neist tähtedest on kinnitatud planeete. Ükski neist avastatud planeetidest ei meenuta aga Maad ega oma Maa-sarnaseks eluks vajalikke tingimusi.

Üks intrigeeriv süsteem on vähem kui 12 valgusaasta kaugusel asuv topelt-K-kääbussüsteem, mis asub Cygnuse tähtkuju heleda saba Denebi lähedal. See süsteem koosneb kahest üksteisest kaugel asuvast tähest, mis võimaldab potentsiaalsetele planeetidele piisavalt ruumi. Vaatamata selle potentsiaalsele kinnisvarale, pole sellest süsteemist veel planeete leitud.

K-kääbustähtede süsteemide jätkuv uurimine ja uurimine on palju lubadusi elamiskõlblike planeetide ja potentsiaalselt isegi maavälise elu märkide avastamiseks. Täiendavad avastused nendes süsteemides võivad anda väärtuslikku teavet tingimustest, mis on vajalikud elu arendamiseks väljaspool meie enda päikesesüsteemi.

– Definitsioonid: K kääbustähed on tähed, mis on Päikesest pisut väiksemad, heledamad ja tuhmimad, kuid siiski oma hiilguses. Planeedijahid viitavad planeetide otsimisele väljaspool meie päikesesüsteemi.