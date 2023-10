Suure punase nihkega aktiivsed galaktikad seavad kahtluse alla ülimassiivsete mustade aukude mõistmise

Hiljutises uuringus on astronoomid kasutanud James Webbi kosmoseteleskoobi (JWST) andmeid, et uurida supermassiivsete mustade aukude (SMBH) ja nende peremeesgalaktikate vahelist seost suure punanihke korral. Need kauged varajase universumi SMBH-d annavad ülevaate nende kosmiliste metsaliste kujunemisest ja kasvust.

Üks VKEde mõistmise võtmeküsimusi on nende päritolu. Astronoomid vaidlevad endiselt selle üle, kas need mustad augud tekivad massiivsete tähtede väikese massiga jäänustest või raskemate otsese kokkuvarisemise mustade aukude kokkuvarisemisest. JWST-ga "ülimassiivse" SMBH avastamine viitab raske seemne päritolu võimalusele, kuid selle kinnitamiseks on vaja täiendavaid populatsioonipõhiseid uuringuid.

Teine mõistatus on tihe korrelatsioon SMBH massi ja peremeesgalaktika tähemassi vahel. Seda korrelatsiooni täheldatakse lähedalasuvates süsteemides, kuid selle uurimine suure punase nihkega on olnud keeruline, kuna akumuleeruvad SMBH-d on võrreldes nende peremeesgalaktikatega eredamad. Kuid JWST tundlikkuse tõttu saavad astronoomid nüüd seda seost uurida suure punanihke korral.

Selle uuringu autorid koostasid JWST andmete põhjal valimi 23 suure punase nihkega SMBH-st. Iga allikas valiti laia Hα joone olemasolu põhjal, mis näitab akreteeriva SMBH olemasolu. Tulemused näitasid, et SMBH massi ja galaktika massi vaheline seos suure punanihke korral erineb oluliselt kohalikust suhtest.

Oluline on see, et suure punase nihkega mustad augud on võrreldes nende peremeesgalaktikatega palju massiivsemad kui kohalikus universumis. See leid seab kahtluse alla meie praeguse arusaama SMBH-de ja nende peremeesgalaktikate koosarengust.

Selle suure punase nihkega seose tagajärjed on olulised. See viitab sellele, et suure punanihkega SMBH-sid on oodatust rohkem. Uuring tõstab esile ka suhteliselt väikeste peremeesgalaktikate potentsiaali massiivsete SMBH-de vastuvõtmiseks, mida JWST näeb.

See uurimus annab uusi teadmisi supermassiivsete mustade aukude tekkest ja kasvust ning nende suhetest nende peremeesgalaktikatega. See avab võimalused edasisteks uuringuteks, et paremini mõista nende kosmiliste metsaliste päritolu ja nende mõju galaktikate arengule.

Allikad:

– Fabio Pacucci, Bao Nguyen, Stefano Carniani, Roberto Maiolino, Xiaohui Fan. JWST CEERS & JADES aktiivsed galaktikad z = 4 − 7 rikuvad kohalikku MBH− Mgal suhet > 3σ: tagajärjed väikese massiga mustadele aukudele ja külvimudelitele. Esitatud ApJL-ile.