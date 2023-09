Astronoomid avastavad uue meetodi universumi paisumiskiiruse mõõtmiseks

Astronoomid on pikka aega püüdnud mõista universumi paisumise kiirust, kuid nende mõõtmistes on suur lahknevus. Otsene meetod paisumiskiiruse mõõtmiseks, jälgides, kuidas objektid näivad järjekindlalt eemalduvat, annab umbes 9% kõrgemaid tulemusi kui varajase Universumi signaalide uurimisel saadud väärtused. See lahknevus on tekitanud muret ja viinud meie arusaama universumist ümberhindamiseni.

Selle probleemi lahendamiseks on teadlased otsinud uusi viise paisumiskiiruse täpsemaks mõõtmiseks. Üks võimalik lahendus hõlmab "standardsete küünalde" nagu Ia tüüpi supernoovade uurimist, millel on teadaolevad olemuslikud omadused. Nende haruldaste sündmuste jälgimine äärmuslikel vahemaadel on aga olnud väljakutse.

Õnneks on läbimurre tehtud. Dr Brenda Frye ja tema meeskond avastasid hiljuti Ia tüüpi supernoova, mis ilmus kolmekordselt esiplaanil asuva galaktikaparve loodud gravitatsiooniläätses. See ainulaadne vaatlus annab võimaluse mõõta paisumiskiirust täpsemalt kui kunagi varem.

Ia tüüpi supernoovad on nende heleduse ja standardsete omaduste tõttu eriti kasulikud kauguse mõõtmiseks. Analüüsides Ia tüüpi supernoova valguskõverat ja määrates selle punanihke, saavad astronoomid määrata selle kauguse ja kasutada seda paisumiskiiruse otseseks mõõtmiseks.

Gravitatsioonilääts, valguse painutamine esiplaani massi olemasolul, võib anda veelgi väärtuslikumaid andmeid. Kui massiivne esiplaanil olev objekt suurendab läätsede abil taustagalaktikat, saab paisumiskiiruse hindamiseks kasutada läätsega kujutiste mis tahes mööduvate sündmuste gravitatsioonilise viivituse mõõtmisi.

Tugeva gravitatsiooniläätse avastamine, mis suurendab kaugeid, massiivseid ja tähti moodustavaid galaktikaid sisaldavat piirkonda, annab palju lubadust universumi paisumiskiiruse mõistmiseks. Täiendavad vaatlused ja mõõtmised aja jooksul võivad anda olulise ülevaate selle kosmoloogia põhiaspekti kohta.

