James Webbi kosmoseteleskoop: Eksoplaneedi atmosfääri saladuste paljastamine

Eksoplaneedid on viimasel ajal kõneaineks saanud, eriti kui lisame segule James Webbi kosmoseteleskoobi (JWST) kriipsu. Uskumatu on see, et oleme avastanud vapustavalt palju eksoplaneete – ilmatu 5,539 ja iga päev kinnitatakse neid rohkem! Kes oleks võinud arvata, et esimene eksoplaneet avastati 1992. aastal ja nüüd on teada üle viie ja poole TUHANDE planeedi, mis tiirlevad ümber teiste tähesüsteemide?

Hiljuti uuris kartmatute astronoomide meeskond võimsa JWST abil üht intrigeerivat eksoplaneeti nimega WASP-107b. See gaasiline eksoplaneet, mille mass on sarnane Neptuuniga, kuid mille läbimõõt on võrreldavam Jupiteriga, asub Neitsi tähtkujus, meist umbes 200 valgusaasta kaugusel. Selle eristab selle haruldus – kohev atmosfäär, mis erineb meie päikesesüsteemi omadest.

Tänu JWST pardal olevale keskmise infrapuna instrumendile (MIRI) suutis meeskond süveneda WASP-107b atmosfääri saladustesse. Selle eksootilise eksoplaneedi õhuke kohev atmosfäär võimaldas peremeestähe footonitel tungida kaugemale, paljastades intrigeerivaid detaile. Teadlased avastasid tõendeid veeauru, vääveldioksiidi ja isegi väikestest silikaatosakestest - liiva põhikomponentidest - koosnevate pilvede kohta. Põnev on tõdeda, et need pilved WASP-107b-l läbivad 500-kraadise äärmuslike temperatuuride tõttu pideva vihma-, aurustumis- ja ümberkujunemistsükli.

Kummalisel kombel tegi meeskond ka üllatava avastuse – metaani puudumine eksoplaneedi atmosfääris. See leid viitab sellele, et atmosfäär võib olla soojem, kui esialgu arvati. WASP-107b-ga läbi viidud uuringud selgitavad lahti eksoplaneetide atmosfääri keerulist olemust ja heidavad valgust võõrastes maailmades toimuvatele keerukatele keemilistele vastasmõjudele.

James Webbi kosmoseteleskoop, mis on ühendatud tähelepanuväärse MIRI-instrumendiga, muudab meie arusaama eksoplaneetidest ja planeetide evolutsioonist. Ilma nende tipptehnoloogiateta jääksime teadmatusse kaugete maailmade atmosfääri hämmastava mitmekesisuse ja keerukuse kohta.

FAQ:

K: Mis on eksoplaneedid?

V: Eksoplaneedid on planeedid, mis tiirlevad ümber teiste tähtede peale meie Päikese.

K: Mitu eksoplaneeti on avastatud?

V: Seni on tuvastatud üle 5,539 eksoplaneedi.

K: Mis on James Webbi kosmoseteleskoop?

V: James Webbi kosmoseteleskoop (JWST) on võimas kosmoseobservatoorium, mis on loodud universumi uurimiseks ja eksoplaneetide uurimiseks.

K: Mis on MIRI?

V: Mid-Infrared Instrument (MIRI) on üks James Webbi kosmoseteleskoobi pardal olevatest teaduslikest instrumentidest, mis on kohandatud taevaobjektide kiiratava infrapunavalguse jälgimiseks.