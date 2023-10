NASA Juno missiooniga jäädvustatud uued vapustavad pildid Jupiteri Kuu Io-st

NASA Juno missioon pakub jätkuvalt uskumatuid teadmisi meie päikesesüsteemi saladustest. Hiljutisel möödalennul 15. oktoobril möödus Juno Jupiteri kuu Io lähedalt, avades vapustavad uued vaated selle laavaarmilisele pinnale. Io on teadaolevalt vulkaaniliselt kõige aktiivsem keha Päikesesüsteemis, kus sajad vulkaanid purskuvad regulaarselt sulalaava ja väävligaaside voolikutega.

Juno jäädvustatud uutel piltidel on Io piinatud pind, mis näib olevat värvitud heledate ja tumedate laikude keeristega, aga ka suured alad, mis on kaetud sulapunaste laikudega. Neid üksikasjalikke pilte töötlesid kodanike teadlased, kasutades kosmoselaeva jäädvustatud toorandmeid. Io vulkaanilise tegevuse tulemusena on selle pinnale tekkinud sula silikaatlaava järved, mida on näha fotodelt.

Io on Päikesesüsteemi suuruselt neljas kuu ja Jupiteri kuudest suuruselt kolmas kuu. See on vaid veidi suurem kui Maa Kuu. Need pildid pakuvad Io ainulaadseid omadusi lähemalt ja annavad teadlastele väärtuslikke andmeid Kuu geoloogiliste protsesside uurimiseks.

Üks möödalennu tipphetki oli andmete kogumine JunoCami instrumendiga, mida kasutati Iost aeglustatud video loomiseks. See video jäädvustab kuu pinda erinevate nurkade alt, kui Juno möödub pea kohal, pakkudes dünaamilist vaadet Io vulkaanilisele tegevusele.

Juno kogutud pildid ja andmed tehakse avalikkusele kättesaadavaks ning kodanike teadlasi julgustatakse töötlema ja analüüsima toorandmeid. Seda tehes aitavad nad kaasa meie arusaamisele Jupiterist ja selle kuudest, paljastades uusi üksikasju ja teadmisi nende taevakehade kohta.

Allikas: NASA Juno missioon jäädvustab suurepäraseid uusi vaateid Jupiteri kuule Io.