NASA kosmoselaev Juno, mis on Jupiteri ümber tiirlenud üle seitsme aasta, jäädvustas hiljuti kütkestava pildi gaasihiiglasest vulkaanilise kuu Io kõrval. Pilt tehti Juno 53. lähilennul Jupiterist 31. juulil.

Kodanikuteadlase Alain Mirón Velázquezi poolt JunoCami algandmeid kasutades töödeldud kujutis näitab kahe taevakeha kontrasti, värvi ja teravust. Juno oli pildi tegemise ajal umbes 51,770 395,000 kilomeetri kaugusel Iost ja 2024 XNUMX kilomeetri kõrgusel Jupiteri pilvetippudest. See tähistab Juno ja Io seni lähimat kohtumist, mille lähemad möödalennud on plaanitud selle aasta lõpus ja XNUMX. aastal.

Io kui Jupiteri suurte kuude sisemine osa kogeb Jupiteri ja tema sõsarkuude Europa ja Ganymede tohutuid gravitatsioonijõude. See gravitatsiooniline puksiiri viib Kuu pideva venitamiseni ja pigistamiseni, mis aitab kaasa selle kõrgele vulkaanilisele aktiivsusele. Iot peetakse vulkaaniliselt kõige aktiivsemaks kehaks kogu päikesesüsteemis, mille pinnal on sadu vulkaane ja sula silikaatlaava järvi.

Edela-uurimisinstituudi (SwRI) teadlased kasutavad tulevikus Io lähilendudel Hubble'i ja James Webbi teleskoope, et samaaegselt jälgida Joviani kuud distantsilt. Need tähelepanekud annavad väärtuslikku teavet Io vulkaaniliste protsesside kohta ja aitavad süvendada meie arusaamist sellest intrigeerivast taevakehast.

Allikas: NASA

Mõisted:

– Juno kosmoseaparaat: NASA poolt 2011. aastal kosmoselaev, mille ülesandeks on uurida Jupiteri koostist, gravitatsioonivälja, magnetvälja ja polaarmagnetosfääri.

– Io: üks Jupiteri suurimaid kuud, mis on tuntud oma intensiivse vulkaanilise aktiivsuse ja ainulaadsete geoloogiliste tunnuste poolest.

– Jupiter: meie päikesesüsteemi suurim planeet, mis on tuntud oma värviliste tormide, sealhulgas ikoonilise Suure Punase Laigu poolest.

– Kodaniku teadlane: isik, kes osaleb teadusuuringutes ja andmeanalüüsis, kasutades sageli avalikult kättesaadavaid andmeid või panustab uurimisprojektidesse mitteprofessionaalse teadlasena.