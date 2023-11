Uus avastus: Jupiteri üllatav värvipalett

By

Hubble'i kosmoseteleskoop jäädvustas hiljuti lummava pildi Jupiterist, mis esitleb gaasihiiglast ootamatus pastellpaletis. See ultraviolettvalguses tehtud värviline komposiitpilt pakub Jupiteri atmosfäärile ainulaadset perspektiivi, paljastades märkimisväärse tunnuse – Suure Punase Laigu näib sinine.

Suure punase laigu tooni intrigeeriv transformatsioon ultraviolettspektris on tingitud tohutus tormisüsteemis esinevatest kõrgmäestiku ududest. Need udud neelavad ultraviolettkiirguse footoneid, takistades nende peegeldumist Maale tagasi. NASA teadlased, kes kasutavad Jupiteri supertormisüsteemidele keskendunud Hubble'i ettepaneku andmeid, kavatsevad seda ultraviolettpilti kasutada Jupiteri atmosfääri süvaveepilvede keerukate struktuuride uurimiseks ja kaardistamiseks.

Ultraviolettvalgus, mida iseloomustavad selle lühikesed lainepikkused ja kõrge energia, paljastab peidetud nähtused, mis jäävad inimese nägemisulatusest kaugemale. See võimaldab astronoomidel jälgida kuumade noorte tähtede kiirgavat valgust, mida tavaliselt varjab galaktiline tolm. Lisaks paljastab ultraviolettvalgus olulist teavet tähtedevahelise aine koostise, tiheduse ja temperatuuride kohta.

2020. aastal saadi Hubble'i kosmoseteleskoobi abil Jupiterist veel üks tähelepanuväärne vaade, kasutades mitut lainepikkust, sealhulgas ultraviolettkiirgust. Lähis-infrapuna pildistamise ja ultraviolettvaatluste kombinatsioon pakub igakülgset ja pankromaatilise pilgu Jupiteri udu ja osakeste kõrgustele ja jaotusele. See täiustab veelgi Hubble'i jäädvustatud nähtava valguse pilte, näidates pidevalt muutuvaid pilvemustreid.

Selle pildi avaldamine langeb kokku kahe olulise sündmusega Jupiteri taevasel teekonnal. Esiteks jõudis Jupiter 1.–2. novembril 2023 Maale lähimasse punkti perigeesse, meie planeedi ja gaasihiiglase vaheline kaugus on ligikaudu 595 miljonit km (370 miljonit miili). Seejärel tekkis opositsioon 2.–3. novembril 2023, mis tähistas Jupiteri, Maa ja Päikese joondust. Selline konfiguratsioon annab tähevaatlejatele ideaalse võimaluse jälgida Jupiterit, mis on õhtuti kergesti tuvastatav ereda objektina idataevas. Isegi tagasihoidlike teleskoopide või binoklitega võib näha Jupiteri nelja suurimat kuud, millest kolm on Maa Kuust suuremad, kusjuures tähelepanuväärne Ganymedes valitseb meie päikesesüsteemi suurima loodusliku satelliidina.

Kogege vapustavat kosmost, kui Jupiter paljastab oma tõelised värvid, maalitud meistriteos öises taevas.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mis on ultraviolettvalgus?

Ultraviolettvalgus viitab valguse lühikestele lainepikkustele, millel on suur energia, kuid mis jäävad inimese nägemisulatusest väljapoole. See võib paljastada peidetud nähtusi, nagu noorte tähtede kiirgav valgus, ja anda väärtuslikku teavet tähtedevahelise aine koostise, tiheduse ja temperatuuride kohta.

2. Miks paistab Suur Punane Laik Jupiteri ultraviolettpildil sinisena?

Jupiteri suur punane täpp paistab ultraviolettpildil sinisena, kuna tormisüsteemis on kõrgmäestiku udu. Need udud neelavad ultraviolettkiirguse footoneid, takistades nende peegeldumist Maale tagasi.

3. Mis tähtsust omab Jupiteri jõudmine perigee ja opositsioonini?

Jupiteri jõudmine perigeesse tähistab tema lähimat lähenemist Maale, mis võimaldab täiustatud vaatlusi. Opositsioon tekib siis, kui Jupiter, Maa ja Päike on ühel joonel, mistõttu on ideaalne aeg gaasihiiglase vaatlemiseks isegi väikeste teleskoopide või binoklitega.