Jupiteri-sarnased planeedid võivad olla tavalised päikesetaoliste tähtede ümber

Hiljutine uuring viitab sellele, et Jupiteri sarnased planeedid võivad meie päikesesüsteemi lähedal asuvas planeetidevahelises ruumis sageli esineda, eriti meie enda päikesega sarnaste tähtede ümber. Kui see hüpotees kinnitust leiab, näitab see, et meie päikesesüsteemi arhitektuur ei ole nii haruldane, kui varem arvati.

Varem oli kaks juhtivat teooriat keskkonna kohta, milles meie päikesesüsteem tekkis. Üks teooria pakkus välja, et lähedalasuva supernoova plahvatuse tulemuseks oli metallirikas keskkond, mis andis meie noorele päikesesüsteemile kaasa raskemetallide. Teine teooria viitas sellele, et meie päike tekkis madala tihedusega keskkonnas molekulaarsest gaasi- ja tolmupilvest.

Viimasele teooriale pakub aga uut tuge Jupiteri-sarnaste gaasihiiglaste avastamine lähedalasuvas kosmoses teiste päikeselaadsete tähtede seas. Uuringu juhtiv autor Raffaele Gratton selgitab, et tulevikus võivad ulatuslikumad uuringud meie päikesesüsteemi päritolu veelgi selgitada.

Nendele järeldustele jõudmiseks analüüsisid Gratton ja tema kolleegid lähedal asuva täheparve β Pic Moving Group (BPMG) andmeid. Umbes 30 tähte, mis on Päikesest 0.8 korda massiivsemad, hoiavad tõenäoliselt stabiilsetel orbiitidel Jupiteri sarnaseid planeete. See leid on üllatav, kuna need tähed on vaid 20 miljonit aastat vanad, palju nooremad kui meie enda päike.

Nende planeetide uurimine on keeruline, sest nad tiirlevad oma tähtede ümber suurte vahemaade tagant, ühe tiirlemiseks kulub aastakümneid. Nende planeetide tuvastamiseks peavad teleskoobid koguma andmeid mitu aastakümmet, et jälgida transiiti, mis toimub siis, kui planeet ristub oma tähe ees.

Kuigi teatud tüüpi planeetide avastamisel väljaspool meie päikesesüsteemi on endiselt raskusi, rõhutab uuring massiivsete Jupiteritaoliste planeetide tuvastamisel tehtud edusamme. Ajakirjas Nature Communications avaldatud uurimus heidab uut valgust planeedisüsteemide tekkele päikesesarnaste tähtede ümber.

