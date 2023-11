Tulevikku investeerimine: ESA Juice kosmoseaparaat valmistub Jupiteri missiooniks

By

ESA Juice kosmoselaev lõpetas hiljuti kriitilise manöövri, et viia end 2024. aastal Maa-Kuu gravitatsiooniabi jaoks osana oma ambitsioonikast kaheksa-aastasest Jupiteri uurimise teekonnast. See manööver, mis kestis 43 minutit ja kasutas peaaegu 10% kosmoseaparaadi kütusevarust, tähistab esimest sammu kütusesäästlikul trajektooril, mis hõlmab täiendavaid planeetide möödalende enne selle saabumist Jupiteri süsteemi 2031. aastal.

Erinevalt traditsioonilistest missioonidest kaugetele gaasihiiglastele nagu Jupiter, mis vajaksid Päikese gravitatsioonijõu ületamiseks tohutul hulgal kütust, kasutab Juice energia saamiseks gravitatsiooni abil manöövreid. Läbi erinevate planeetide gravitatsiooniväljade õõtsudes saab Juice oma energiat maksimeerida, lootmata ainult kütusevarudele.

Juice'i eelseisva missiooni üks põnevamaid komponente on Maa-Kuu topeltgravitatsiooniabi 2024. aastal. Selle manöövri õnnestumiseks on aga ülioluline täpne ajastus, kiirus ja suund. Juice'i peamootori hiljutine manööver, mis kulutas märkimisväärsel hulgal kütust, oli suunatud kosmoseaparaadi joondamiseks selle kriitilise kohtumise jaoks.

Investeerides praegu olulise osa oma kütusevarust, soovib Juice vähendada vajadust peamise mootori edasise kasutamise järele, kuni see jõuab Jupiterini 2031. aastal. Teekonna jooksul saab kosmoselaeva väiksemate tõukurite abil teha väikeseid trajektoori korrigeerimisi. See kütust säästev lähenemisviis võimaldab Juice'il kaasas kanda mitmesuguseid teaduslikke instrumente, suurendades selle võimalusi Jupiteri kuude uurimiseks ja väärtuslike teaduslike andmete saamiseks.

Jupiteri kohtumist oodates teeb Juice sihtpunktile lähenedes teaduslikke vaatlusi. Kosmoselaev lendab vaid mõni tund enne Jupiteri orbiidile sisenemist Ganymedest, ühest Jupiteri kuust. Oma orbiidi energia peenhäälestamiseks kasutab Juice Jovia süsteemis ka täiendavaid gravitatsiooniabiga möödalende Ganymedest.

ESA Juice'i kosmoseaparaadi tulevik tundub paljutõotav, kuna see alustab enneolematut missiooni, et avada Jupiteri ja selle kütkestavate kuude saladused. Tänu hoolikale planeerimisele ja strateegilisele kütusekasutusele on Juice oma pikaajalise Jupiteri süsteemis viibimise ajal valmis tegema murrangulisi teaduslikke avastusi.

FAQ

1. Kuidas gravitatsiooniabi manööver töötab?

Gravitatsiooniabi manööver hõlmab planeedi gravitatsioonilise tõmbe kasutamist kiiruse ja energia suurendamiseks. Möödalendu hoolikalt ajastades ja trajektoori kohandades saavad kosmoseaparaadid seda gravitatsioonivõimendust ära kasutada, et säästa kütust ja saavutada soovitud orbiite.

2. Miks mahla Jupiterini jõudmine nii kaua aega võtab?

Teekond Jupiteri poole ei sõltu ainult Maa ja Jupiteri vahelisest kaugusest, vaid ka Päikese massilisest gravitatsioonilisest tõmbejõust ülesaamisest. Gravitatsiooniabi manöövrid aitavad kosmoselaevadel nagu Juice koguda vajalikku energiat, et Päikesesüsteemi tohututel vahemaadel tõhusalt navigeerida.

3. Kuidas hakkab Juice uurima Jupiteri kuud?

Kui Juice jõuab Jupiteri süsteemi, jälgib see hiiglaslikku gaasiplaneeti ja selle kolme suurt, ookeani kandvat kuud: Ganymedes, Callisto ja Europa. Nende kuude olemust ja potentsiaalset elamiskõlblikkust uurides loodavad teadlased saada ülevaate planeedisüsteemide kujunemisest ja arengust.

4. Mis tähtsus on Maa-Kuu gravitatsiooniabil?

Maa-Kuu gravitatsiooniabi võimaldab Juice'il saada täiendavat tõuget kiiruse ja trajektoori joondamiseks, suunates kosmoseaparaadi Jupiteriga kohtumiseks õigele teele. See manööver suurendab kosmoselaeva kütusekasutuse efektiivsust ja valmistab selle ette järgnevateks planeetide möödalendudeks.