Mahla uued horisondid: Jupiteri kuude saladuste uurimine

ESA Juice kosmoseaparaat tegi hiljuti olulise manöövri osana oma kaheksa-aastasest teekonnast Jupiteri süsteemi. Peamasinat kasutades kohandas kosmoselaev oma orbiiti ümber päikese, et järgmisel suvel Maa-Kuu topeltgravitatsiooniabi jaoks, mis on esimene omataoline manööver. See manööver kulutas peaaegu 10% kosmoseaparaadi kütusevarust ja kujutab endast esimest etappi kaheosalisest manöövrist, mis võib olla viimane kord, kui Juice'i peamootorit kasutatakse kuni selle saabumiseni Jupiteri süsteemi 2031. aastal.

Juice’i, lühend sõnadest Jupiter Icy Moons Explorer, saatis ESA 2023. aasta aprillis välja Prantsuse Guajaanas asuvast kosmodroomist. Kosmoselaeva ülesandeks on teostada Jupiteri ja selle kolme suure kuu – Ganymedese, Callisto ja Europa – üksikasjalikku vaatlust. Juice alustab aga Jupiteri süsteemi uurimist alles 2031. aastal, mil see lõpuks kohale jõuab. Pikk teekond Jupiterini ei ole tingitud üksnes Maa ja gaasihiiglase vahelisest kaugusest, vaid ka vajadusest ületada Päikese gravitatsiooniline tõmbejõud.

Missioonid kaugetele planeetidele, nagu Juice, kasutavad kütuse säästmiseks gravitatsiooni abil manöövreid. Need manöövrid hõlmavad energia saamiseks läbi erinevate planeetide gravitatsiooniväljade kiikumist. Juice'i esimene tõuge tuleb 2024. aasta augustis mööduvast Kuust, millele järgneb möödalend Maast. Nende gravitatsiooniabide maksimeerimiseks peab Juice jõudma Maa-Kuu süsteemi täpse ajastuse, kiiruse ja suunaga. Hiljutine manööver, mis kulutas 363 kg kütust, oli otsustava tähtsusega Juice'i trajektoori joondamiseks eelseisvateks möödalendudeks.

Selle manöövri mõlema etapi edukas läbimine tähendab, et Juice'i peamasinat ei pruugita uuesti vaja minna enne, kui see 2031. aastal Jupiterit ümbritsevale orbiidile jõuab. Seniks trajektoori väiksemate korrigeerimiste jaoks loodab Juice oma väiksematele tõukuritele. Jupiteri teekonnal varustatakse kosmoselaev täielikult teaduslike instrumentidega, kuna see ei pea enam oma peamootorit kasutama, mis vähendab üldist kütusevajadust.

Juice'i Jupiteri süsteemi uurimisel on palju lubadusi nende intrigeerivate taevakehade saladuste lahtiharutamiseks. Kasutades ära ainulaadseid raskusjõu manöövreid ja strateegilisi mootoripõletusi, sillutab ESA Juice kosmoselaev teed murrangulistele avastustele järgmistel aastatel.

KKK:

K: Kui kaua võtab aega, et mahl Jupiterini jõuaks?

V: Mahl peaks jõudma Jupiteri süsteemi 2031. aastal, umbes kaheksa aastat pärast selle käivitamist.

K: Miks vajab Juice gravitatsiooniabi manöövrit?

V: Gravitatsiooniabi manöövrid võimaldavad kosmoselaevadel kütust säästa, kasutades planeetide gravitatsioonijõudu kiiruse suurendamiseks ja nende trajektoori reguleerimiseks.

K: Mida uurib Juice oma missiooni ajal Jupiteril?

V: Juice keskendub Jupiteri ja selle kolme suure kuu – Ganymedese, Callisto ja Europa – üksikasjalikele vaatlustele, pöörates erilist tähelepanu nende olemuse ja potentsiaalse elamiskõlblikkuse uurimisele.

K: Mis on Juice'i hiljutise manöövri eesmärk?

V: Manööver oli vajalik Juice'i trajektoori joondamiseks Maa-Kuu topeltgravitatsiooniabi jaoks järgmisel suvel, mis annab kosmoseaparaadi kiirusele olulise tõuke.

K: Kuidas juhib Juice oma teekonnal Jupiteri trajektoori kohandamist?

V: Juice tugineb väiksemate trajektooriparanduste tegemisel peamiselt oma väiksematele tõukuritele kuni Jupiteri saabumiseni 2031. aastal, pärast seda, kui 2024. aasta mais Maale lähenedes on mootor lõplikult põlenud.