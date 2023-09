Aasta astronoomiafotograafi võitjad tutvustavad universumi imesid

By

Greenwichi kuningliku observatooriumi korraldatava iga-aastase astronoomiafotograafi konkursi võitjad on selgunud. Tänavune fotovalik pakub hingematvalt pilgu meie universumi avarustesse ja ilust. Alates elavatest udukogudest kuni vapustavate vaadeteni taevakehadele – need pildid jäädvustavad kosmose aukartust äratavaid aspekte.

Üks tähelepanuväärsetest piltidest, mis noorte kategoorias võitis, on jooksva kana udukogu, tuntud ka kui IC2944. Värvidest pakatav ja tähtedega täpiline foto võlub vaatajaid oma elava ekraaniga.

Veel üks esiletõst on Rosette'i udukogu (NGC 2337), mis on Hiinas Changzhou linnas läbi teleskoobi tehtud väga kiiduväärt pilt. See umbes 5,000 valgusaasta kaugusel asuv udukogu laiub muljetavaldava 130 valgusaasta läbimõõduga.

Kuu on tähelepanu keskpunktis ka mitmel võidupildil. Üks kõrgelt kiidetud foto jäädvustab Kuu transiiti öises taevas, näidates selle muutuvaid värve sügavast roostepunasest helendavalt valkjaskollaseks. Teisel pildil on Kuu tagant välja piiluv Marss, mis loob silmatorkava kontrasti punase planeedi ja Maa satelliidi vahel.

Plejaadid, tuntud ka kui Seitse õde, säravad teise koha fotol elavalt. Seda Sõnni tähtkujus asuvat silmapaistvat heledate siniste tähtede kogumit saab näha palja silmaga Maalt.

Võistlus ei keskendu ainult taevaobjektidele. See hõlmab ka selliseid kategooriaid nagu Skyscapes ning People & Space. Kategooria Skyscapes võidukas pilt jäädvustab suuri spraite, mis ulatuvad lumiste Himaalaja mägede poole. Spraidid on suurejoonelised elektrilahendused, mis tekivad kõrgel äikesepilvede kohal.

Planeedide, komeetide ja asteroidide kategooria võitjad pakuvad suurepäraseid vaateid Veenusele ja Jupiterile. Kategooria Meie päike võitnud pildil on Päikese pinnal tohutu päikesesähvatus, teisel kohal oleval kujutisel on aga Päike ümberpööratud polaarkoordinaatidele, luues ainulaadse tulise välimuse.

Kategoorias Meie Kuu võitnud pilt jäädvustab 2022. aasta viimast täiskuud, mille Kuu kroon on põhjustatud kuuvalguse difraktsioonist Maa atmosfääris. Teise koha saanud pildil on Kuu pinnal silmapaistev Platoni kraater.

Need võidufotod annavad pilgu meie universumi suursugususele ja keerukusele. Need tuletavad meile meelde meid ümbritsevat avarust ning tekitavad aukartust ja imestust kosmose saladuste üle.

Allikad:

- Greenwichi kuninglik observatoorium