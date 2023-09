Aasta astronoomiafotograaf esitleb vapustavaid pilte universumist

Greenwichi kuninglik observatoorium kuulutas hiljuti välja oma iga-aastase astronoomiafotograafi konkursi võitjad ja need fotod pole midagi muud kui hingematvad. Konkursile laekus uskumatult palju kvaliteetseid pilte, mistõttu oli kohtunike jaoks parimatest parimate valimine raske ülesanne. Alates kütkestavatest kaadritest udukogudest ja galaktikatest kuni vapustavate vaadeteni Kuule ja teistele taevakehadele – need pildid pakuvad pilguheit meie universumi imedesse.

Üks võitnud piltidest on jooksva kana udukogu, tuntud ka kui IC2944, millel on erksad värvid ja laiali hajutatud tähed. Veel üks silmapaistev pilt on Rosette udukogu, mis on jäädvustatud läbi Hiina teleskoobi. Umbes 5,000 valgusaasta kaugusel asuv udukogu ulatub muljetavaldava 130 valgusaasta läbimõõduga.

Võistlusel esitati ka hämmastavaid pilte Kuust, sealhulgas üks, mis näitab selle transiiti öises taevas. See Hiinas Dalianis tehtud pilt jäädvustab Kuu tõustes muutuvat värvi, sügavast roostepunasest helendavalt valkjaskollaseks. Veel üks kütkestav kaader jäädvustab Marsi vahetult enne seda, kui see Kuu tagant möödub, luues silmatorkava värvide kontrasti.

Teised võistluse pildid tutvustavad erinevaid taevanähtusi, nagu Plejaadid, helesiniste tähtede parv, ja Hundi udukogu, hunti meenutav molekulaarpilv. Samuti on pilte galaktilistest udukogudest ja intrigeerivast nähtusest spraitidest, mis on äikesepilvede kohal tekkivad elektrilahendused.

Võistlus hõlmas selliseid kategooriaid nagu Skyscapes ja People & Space, mis esitlesid pilte taevas triibutavatest tähtedest ja sõjamälestusmärke erksa tähetausta taustal. Samuti oli pilte sellistest planeetidest nagu Uraan, Veenus ja Jupiter, millest igaüks demonstreeris oma ainulaadset ilu.

Kõik konkursi võitnud pildid jäädvustavad meie universumi aukartust äratavat olemust, pakkudes meile pilguheit meie Maa taga peituvast ilust ja avarusest. Need inspireerivad meid jätkama kosmose saladuste uurimist ja uurimist.

Allikas:

- Greenwichi kuninglik observatoorium