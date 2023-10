James Webbi teleskoop avastas Jupiteril hämmastavaid reaktiivvooge

James Webbi teleskoop on taas hämmastanud teadlasi oma uusima avastusega – vapustavate kujutistega Jupiterist, mis näitavad uskumatult kiireid reaktiivvooge, mis kihutavad üle gaasihiiglase ekvaatori. Kiirus ületab 320 miili tunnis (515 km/h) ja ulatub üle 3,000 miili (4,800 kilomeetrit), pakuvad need jugavoolud väärtuslikku teavet Jupiteris toimuvate dünaamiliste protsesside kohta.

Uuringu juhtiv autor Ricardo Hueso väljendas hämmastust nende reaktiivvoogude hingematva kiiruse üle. Aastatepikkune Jupiteri pilvede ja tuulte jälgimine ei ole teadlasi nende leidude ulatuse ja intensiivsuse jaoks ette valmistanud. Need tuuled on nii võimsad, et kui need Maal tekivad, võivad nad kiiresti hävitada terveid linnu.

Need hiljutised avastused, mis avaldati hinnatud ajakirjas Nature Astronomy, näitavad, et Jupiteri reaktiivvood võivad konkureerida meie planeedi 5. kategooria orkaanide tugevusega. See annab olulise arusaama Jupiteri atmosfääri turbulentsest olemusest.

Teadlased eeldavad, et James Webbi teleskoobiga jäädvustatud kristallselged pildid süvendavad meie arusaamist pilvedest ja ilmastikust Jupiteril. Analüüsides konkreetsete ajatemplite andmeid ja vaatlustega seotud ajaga seotud teavet, saavad teadlased mõista nende tormipilvede kiiret moodustumist.

Jupiter on tuntud oma pilvede, uduvihmade ja tugevate tuulemustrite poolest. Teadlased ennustavad, et need kiired tuuled teevad järgmise kahe kuni nelja aasta jooksul olulisi muutusi, mis muudavad gaasihiiglase atmosfääri veelgi keerukamaks.

Üldiselt heidavad James Webbi teleskoobi uusimad avastused valgust Jupiteri atmosfääri erakordsele dünaamikale ja jõududele. Need uued teadmised toovad meid lähemale selle kütkestava gaasihiiglase saladuste lahtiharutamisele.

