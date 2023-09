Meduusid saavad kogemustest õppida, uuringusaadetest

Ajakirjas Current Biology avaldatud hiljutise uuringu kohaselt on meduusidel aju puudumisest hoolimata võime õppida varasematest kogemustest sarnaselt teiste loomadega. Teadlased jälgisid Kariibi mere kastmeduuside navigeerimisvõimet ja leidsid, et need väikesed olendid, kellel on kogu kehas 24 silma, suudavad õppida takistustel navigeerima.

Uuringus paigutati meduusid hallide ja valgete triipudega kaunistatud paagikeskkonda, mis meenutas nende loomulikku elupaika. 7 ja poole minuti jooksul täheldati, et meduusid põrkasid sageli vastu paagi seinal olevaid halle triipe. Kuid vaatluse lõpuks suutsid meduusid seintest pikemat distantsi hoida, mis näitab, et nad olid õppinud kokkupõrget vältima.

Leiud näitavad, et meduusid saavad visuaalsete ja mehaaniliste stiimulite kaudu varasematest kogemustest õppida. Seda õppimisvõimet peetakse närvisüsteemi kõige kõrgemaks jõudluseks. Meduusidele uute trikkide õpetamiseks on kõige parem kasutada nende loomulikku käitumist ja võimaldada neil oma potentsiaali täielikult ära kasutada.

Teadlased eraldasid ka meduuside visuaalse sensoorse keskuse, mida nimetatakse rhopaliaks ja millel leiti olevat assotsiatiivse õppimise protsessis ülioluline roll. Igal ropaliumil on kuus silma ja see genereerib südamestimuleerivaid signaale, mis kontrollivad meduuside pulseerivat liikumist. Nende impulsside sagedust muutes suutsid teadlased jälgida, kuidas meduusid muutsid oma suunda.

Arusaamine, kuidas meduusid oma lihtsa närvisüsteemiga suudavad saavutada edasijõudnute õppimist, võib anda ülevaate raku põhilistest õppimismehhanismidest. Teadlased usuvad, et see rakuline mehhanism võis areneda närvisüsteemide ajaloo alguses.

See uuring toob esile meduuside märkimisväärsed kohanemisvõimed ja nende potentsiaalsed õppetunnid teiste organismide õppimise ja käitumise mõistmiseks.

