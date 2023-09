Jaapani SLIM Moon Lander võtab kasutusele pisikese Kuu-uurija

Jaapanis hiljuti käivitatud SLIM-i kuumaandur sisaldas ainulaadset Kuu-uurijat nimega Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2). Laste mänguasjadest inspireeritud LEV-2 on väike, umbes tennisepalli suurune metallist kera. Kuul olles eraldub see SLIM-maandurist ja muudab oma kaks poolt Kuu pinnal navigeerimiseks. SLIM ehk Smart Lander for Investigating Moon on Jaapani esimene pehme Kuu maandumise demonstratsioon ja see saadeti koos XRISM-i röntgensatelliidiga H-2A raketi pardal.

SLIM on kompaktne kosmoselaev, mille läbimõõt on alla 9 jala ja mis veedab järgmise paari kuu jooksul Kuu orbiidile jõudes. Pärast seda uurib ta ühe kuu jooksul oma maandumiskohta Kuu Shioli kraatris. Kui kõik läheb plaanipäraselt, vabaneb LEV-2 maandurist ja hakkab veerema, et teha pilte maandumiskohast ja selle ümbrusest. LEV-2 on varustatud kahe kaamera ja stabilisaatoriga, mis hõlbustavad navigeerimist, edastades andmed Maale tagasi läbi LEV-1, teise SLIM-iga kaasas oleva sondi.

LEV-2 disain oli JAXA HIRANO Daichi, mänguasjatootja Tomy, Doshisha ülikooli teadlaste ja Sony Groupi koostöö. Laste mänguasjades kasutatav kuju muutev mehaanika rakendati selleks, et võimaldada LEV-2 tõhusalt liikuda. Tugevate ja ohutute disainitehnoloogiate kasutuselevõtuga viidi sõidukis olevate komponentide arv miinimumini, suurendades selle töökindlust. Lisaks aitasid suuruse vähendamise ja kaalu vähendamise tehnoloogiad täita SLIM-maanduri pardal lendamise piiranguid.

See minimaalne robopall ei teeni mitte ainult teaduslikku eesmärki, vaid on mõeldud ka laste inspireerimiseks ja teaduse vastu huvi kasvatamiseks. Loodetavasti näevad lapsed LEV-2 ja saavad inspiratsiooni teaduslike ettevõtmiste jätkamiseks.

Mõisted:

– Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2): väike metallkera, mis on mõeldud Kuu pinna läbimiseks ja kujutiste jäädvustamiseks.

– SLIM: lühend sõnadest Smart Lander for Investigating Moon, kosmoselaev, mis on loodud Jaapani esimeseks pehmeks maandumiseks Kuule.

– Regoliit: lahtise materjali kiht, mis katab Kuu pinnal asuvat tahket kivimit.

Allikad:

– Allikas artikkel: Jaapan käivitas SLIM kuu maanduri, XRISM röntgenteleskoobi kosmose topeltpäises (video)

– HIRANO Daichi (JAXA)

- Minu

- Doshisha ülikool

– Sony kontsern