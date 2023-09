Mitsubishi Heavy Industries toob raketi H-IIA F47 turule XRISM-i ja SLIM-i

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) käivitas edukalt X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) ja Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) H-IIA kanderaketil nr 47 (H-IIA F47). Tanegashima kosmosekeskus. Käivitamine toimus 8. septembril 42 kell 11:7:2023 Jaapani aja järgi. Mõlemad missioonid eraldusid plaanipäraselt kanderaketist.

XRISM on Jaapani kosmoseagentuuri JAXA juhitud oluline missioon, mis keskendub taevaobjektide röntgenikiirguse uurimisele. Selle peamine eesmärk on paremini mõista universumi struktuuri ja arengut, jälgides mustade aukude, neutrontähtede ja galaktikaparvede röntgenikiirgust. XRISM ühendab pildistamise ja spektroskoopia, et pakkuda murrangulisi teadmisi erinevatest teadusvaldkondadest.

SLIM-i eesmärk on aga uurida Kuu pinda ja demonstreerida täppismaandumisvõimet. Saavutades Kuu maandumiste kõrge täpsustaseme, võib SLIM sillutada teed sihipärastele teadusuuringutele ja tulevaste meeskonnaga ja mehitamata maandujate ohutule paigutamisele huvipakkuvatesse piirkondadesse. Missioon sisaldab täiustatud juhtimis-, navigeerimis- ja juhtimistehnoloogiaid, et vältida laskumisel takistusi.

SLIM-i kavandatud maandumiskoht on Procellarum KREEP Terrane piirkond Kuul, mis on teaduslikult huvitav spetsiifiliste Kuu kivimite olemasolu tõttu, mis pakuvad ülevaadet Kuu vulkaanilisest tegevusest ja geoloogilisest ajaloost. SLIM-i kompaktne disain näitab JAXA rõhku tõhusatele ja nutikatele uurimismissioonidele, olles eeskujuks tulevastele väikesemahulistele Kuu-missioonidele.

Üldiselt tähistab XRISM-i ja SLIM-i edukas käivitamine olulist edasiminekut taevaobjektide röntgenikiirguse mõistmisel ja Kuu pinna uurimisel täppismaandumisvõimalustega.

Mõisted:

– XRISM: röntgenpildistamise ja spektroskoopia missioon, kosmosemissioon, mille keskmes on taevaobjektide röntgenikiirguse uurimine.

– SLIM: Smart Lander for Investigating Moon, missioon, mille eesmärk on demonstreerida Kuule täppismaandumisvõimet.

– JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, Jaapani kosmoseagentuur, mis vastutab erinevate tegevuste eest, mis on seotud kosmoseuuringute, tehnoloogia arendamise ja satelliidi orbiidile saatmisega.

