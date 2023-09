Jaapan lennutab kuu pinnale maandumiseks välja raketi Kuule

By

Jaapani Aerospace Exploration Agency (JAXA) saatis edukalt Kuule raketi, mille eesmärk on saada viies riik, mis on saavutanud Kuu maandumise. H-IIA rakett tõusis Tanegashima kosmosekeskusest õhku pärast mitmeid ilmastikuoludest tingitud viivitusi. Raketi pardal olid Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) ja röntgenkuvamise ja spektroskoopia missioon (XRISM), mis mõlemad eraldusid pärast starti edukalt.

Kuu maandur SLIM sihib maanduda täpse täpsusega, 100 meetri raadiuses sihtmärgist, mitte aga tavapäraselt Kuule. JAXA loodab, et see demonstratsioon avab tulevastel Kuu missioonidel ja potentsiaalselt ka teistel planeetidel uksed uutele maandumismeetoditele. SLIM peaks oma kütusesäästliku marsruudi tõttu Kuuni jõudma 2024. aasta alguses.

Edu korral ühineb Jaapan USA, Venemaa, Hiina ja Indiaga ühena Kuu pinnale maandunud riikidest. Indiast sai hiljuti neljas riik, mis on saavutanud Kuu maandumise, eriti Kuu lõunapooluse piirkonnas.

Lisaks SLIM-ile on XRISMi missioon seatud vaatlusi läbi viima kosmoseobservatooriumina. Teleskoobi, röntgenikujutise ja spektromeetriga varustatud XRISM mõõdab elemente tähtedes ja galaktikates ning uurib kosmoseplasmat. Missiooni eesmärk on pakkuda enneolematuid üksikasju taevakehade moodustatud suuremahuliste struktuuride tekke kohta.

See pole Jaapani esimene Kuu maandumiskatse. Riik käivitas varem OMOTENASHI missiooni koostöös NASA missiooniga Artemis I, kuid side katkes, mis viis taastamisoperatsioonide puhastamiseni. Ka teine ​​Hakuto-R eramissioon ei õnnestunud edukalt maanduda.

(Jaapani Aerospace Exploration Agency, Tanegashima kosmosekeskus, SLIM, XRISM, Kuu maandumine, Kuu missioonid, Luna-25, OMOTENASHI, Artemis I missioon, Hakuto-R missioon)

Allikad:

– Jaapani kosmoseuuringute agentuur (JAXA)

- Getty Images

Märkus. Allikate URL-id on eemaldatud.