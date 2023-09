Tähe mõju mõistmine eksoplaneedi vaatlustele: TRAPPIST-1 b ülevaated

By

Hiljutine astronoomide poolt James Webbi kosmoseteleskoobi (JWST) andmeid kasutades läbi viidud uuring heidab valgust tähe mõjule eksoplaneetide vaatlustele. Uuringu keskmes oli TRAPPIST-1 b, oma tähele lähim planeet TRAPPIST-1 päikesesüsteemis. TRAPPIST-1 on täht, mis asub Maast 40 valgusaasta kaugusel ja mida ümbritseb seitse Maa-suurust eksoplaneeti.

Vaatlused näitasid, et TRAPPIST-1 b-l ei pruugi olla atmosfääri või selle atmosfäär võib sisaldada raskeid molekule, näiteks süsinikdioksiidi, muutes selle tuvastamise keeruliseks. Uuring tõi aga esile ka tähe enda olulise mõju vaatlustele. Meeskond rõhutas, et tähe mõju mõistmine on otsustava tähtsusega elamiskõlbliku tsooni planeetide (nt TRAPPIST-1 d, e ja f) tulevaste vaatluste jaoks.

Eksoplaneedi olemuse määramisel peeti peamisteks teguriteks tähtede aktiivsust ja saastumist. Tähe saastumine viitab tähe enda tunnuste, nagu laigud ja fakulaadid, mõjule eksoplaneedi atmosfääri mõõtmistele. Teadlased leidsid kaalukaid tõendeid TRAPPIST-1 b ja teiste süsteemi planeetide saastumise kohta. Tähe tegevus võib tekitada eksitavaid signaale, mis võivad viia eksoplaneedi atmosfääri ebaõigete tõlgendusteni.

Uuring rõhutab tähtede saastumise arvestamise tähtsust kõigi eksoplanetaarsete süsteemide tulevaste vaatluste kavandamisel, eriti nende puhul, mis on keskendunud punaste kääbustähtede, nagu TRAPPIST-1, ümber. Need tähed võivad avaldada kõrget aktiivsust, sealhulgas laigud ja sagedased põletused. Teadlased märkisid ka väljakutset modelleerida ettearvamatuid sündmusi, nagu tähtede rakud, mis võivad mõjutada planeedi blokeeritud valguse mõõtmist.

Kuigi TRAPPIST-1 b-l ei pruugi olla märkimisväärset atmosfääri, on see jätkuvalt intrigeeriv kandidaat edasiseks uurimiseks. TRAPPIST-1 süsteem tervikuna pakub lootust leida potentsiaalselt elamiskõlbulikke keskkondi väljaspool meie päikesesüsteemi. Edasised uuringud ja vaatlused jätkavad selle põneva eksoplanetaarse süsteemi saladuste lahtimõtestamist.

Allikad:

– The Astrophysical Journal Letters

– Montreali ülikooli Trottieri eksoplaneetide uurimisinstituut