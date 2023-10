NASA uuring paljastas uued ülevaated gammakiirguse pursete päritolust

By

NASA hiljutises uuringus on teadlaste meeskond teinud murrangulise avastuse gammakiirguse purskete (GRB) päritolu kohta. Vaadeldes erakordselt eredat GRB-d, tuntud kui GRB 230307A, kasutades erinevaid kosmose- ja maapealseid teleskoope, sealhulgas NASA James Webbi kosmoseteleskoopi, Fermi gammakiirguse teleskoopi ja Neil Gehrels Swifti observatooriumi, on teadlased saanud tähelepanuväärsest nähtusest uusi teadmisi. .

Uuring käsitles neutrontähtede ühinemise tagajärgi, mis oli gammakiirguse plahvatuse põhjustanud plahvatuse allikas. NASA James Webbi kosmoseteleskoobi vaatluste abil suutsid teadlased tuvastada keemilise elemendi telluuri olemasolu plahvatuse jäänustes. See avastus annab üliolulist teavet neutrontähtede ühinemise käigus tekkinud kilonova koostise kohta.

Uuringu juhtiv autor Andrew Levan rõhutas James Webbi kosmoseteleskoobi olulisust universumi elementide moodustumise mõistmise edendamisel. Ühinemises osalenud neutrontähtede asukoha kindlakstegemisel selgus uuringust, et nad asusid spiraalgalaktikas, mis asus ühinemiskohast umbes 120,000 XNUMX valgusaasta kaugusel.

Kuigi neutrontähtede ühinemisest tulenevad kilonova sündmused on haruldased ja neid on keeruline jälgida, valgustavad selle uuringu tulemused nende sündmuste olemust ja omadusi. Veelgi enam, uurimus pakub tugevaid tõendeid, mis toetavad pikaajalist hüpoteesi, et neutrontähtede ühinemise kaudu tekivad rasked elemendid peale raua.

See koostöö, mis hõlmas mitut teleskoopi nii kosmoses kui ka maa peal, võimaldas teadlastel koguda GRB 230307A kohta palju teavet. Uuringu tulemused rõhutavad teleskoopide, nagu James Webbi kosmoseteleskoobi ja tulevaste instrumentide, nagu Nancy Grace'i rooma kosmoseteleskoobi, muutvat rolli meie arusaamise parandamisel universumist, võimaldades uurida selliseid haruldasi sündmusi nagu kilonoovad ja nende elemendid. toota.

KKK

K: Mis on gammakiirgus?



V: Gammakiirgus on äärmiselt energiline plahvatus, mis vabastab intensiivse gammakiirguse purske.

K: Mis on kilonova?



V: Kilonova on neutrontähtede ühinemise plahvatuslik tagajärg, mida iseloomustab raskete elementide tootmine.

K: Kuidas aitas NASA James Webbi kosmoseteleskoop uuringule kaasa?



V: NASA James Webbi kosmoseteleskoop mängis otsustavat rolli neutrontähtede ühinemise plahvatuse jäänustes oleva telluuri, elemendi, olemasolu tuvastamisel, andes ülevaate kilonova koostisest.

K: Milliseid tõendeid andis uuring raskete elementide loomise kohta peale raua?



V: Uuring pakkus tugevaid tõendeid selle kohta, et neutrontähtede ühinemine on potentsiaalsed allikad raskete elementide tekkeks peale raua.

K: Kui kaugel oli spiraalgalaktika, kus asusid ühinemises osalenud neutrontähed?



V: Neutrontähed asusid spiraalgalaktikas ühinemiskohast umbes 120,000 XNUMX valgusaasta kaugusel.

Allikad:

NASA – www.nasa.gov